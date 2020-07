YouTube Music ti consentirà presto di creare playlist collaborative con altri. Inoltre, il servizio di streaming di Google offre suggerimenti di brani basati sull’apprendimento automatico.

Una volta lanciato, tutte le playlist di YouTube Music includeranno un pulsante “Collabora” nella schermata di modifica per rinominare, aggiungere una descrizione e impostare la privacy.

YouTube Music, le nuove funzioni implementate

Agli utenti verrà fornito un link da condividere e successivamente altri potranno aggiungere brani alla playlist. Ogni contributo sarà accompagnato dal nome della persona responsabile della presentazione. Le playlist di musica collaborativa, che si trovano da tempo sul servizio video completo di YouTube, vengono inizialmente lanciate su Android seguite dai dispositivi iOS.

Nel frattempo, le playlist individuali e di gruppo trarranno beneficio dalle raccomandazioni sulle canzoni. Gli utenti vedranno una sezione ” Suggerimenti ” nella parte inferiore di ogni playlist che fornisce una manciata di brani con un rapido pulsante “Aggiungi”. YouTube Music sta sfruttando l’apprendimento automatico per fornire consigli sui brani pertinenti.

Google spiega come la funzione guarda ai brani esistenti, così come alla cronologia di ascolto, mentre anche i titoli delle playlist sono sufficienti per fornire suggerimenti. I consigli si basano sui brani esistenti nella playlist e su segnali personalizzati come cronologia visualizzazioni e Mi piace.

Anche se la playlist è vuota, questa funzione può fornire consigli sui brani semplicemente in base al nome della playlist. Google ci dice che questo è ancora una volta implementato su Android tramite un aggiornamento sul lato server.