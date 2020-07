Un nuovo documento suggerisce che la calotta glaciale dell’Antartico orientale potrebbe non essere stabile come pensavamo. Osservando la fusione antica, lo studio ha trovato prove che questo pezzo dell’Antartico ha sperimentato la fusione 400.000 anni fa, quando il mondo era più caldo. Potrebbe essersi verificato abbastanza ghiaccio sciolto qui per sollevare il mare da circa 10 a 13 piedi.

Pubblicato su Nature, queste scoperte si aggiungono al crescente corpus di letteratura sulla storica perdita di ghiaccio nell’Antartide orientale. Sembra che gli scienziati oggi dovrebbero, in effetti, preoccuparsi di come il riscaldamento globale influenzerà la regione precedentemente considerata stabile.

Cosa hanno scoperto i ricercatori in Antartide?

I ricercatori dell’Università della California, di Santa Cruz, dell’Università di Washington e dell’Università del Kansas hanno valutato tre campioni di sedimenti subglaciali per vedere quali minerali si sono accumulati storicamente sotto il ghiaccio. Il team ha esaminato in modo specifico il Bacino di Wilkes, un’enorme striscia di ghiaccio che copre un’area all’incirca delle dimensioni della Francia.

Sono stati in grado di datare l’opale e la calcite trovati nei loro campioni, prelevati vicino alle Montagne Pensacola e alla Moraine dell’Elefante nell’Antartide orientale, usando uno specifico isotopo di uranio che si accumula dove roccia e acqua si incontrano per periodi di tempo prolungati. Il ghiaccio fluttuante può intrappolare quegli isotopi nel registro dei sedimenti, ma l’oceano aperto può eliminarli.

Le informazioni contenute in questi campioni dipingono un quadro chiaro: l’Antartide orientale non è rimasta stabile come i ricercatori pensavano. Circa 400.000 anni fa, i campioni indicano che il ghiaccio si è ritirato nel bacino e ha contribuito al massiccio aumento del livello del mare osservato durante quel periodo.

Allarme in Antartide, i risultati della ricerca dipingono un quadro preoccupante

Questi risultati ci offrono aspettative più chiare su ciò che potrebbe venire, anche se è necessario svolgere ulteriori ricerche, incluso osservare come si evolve il ghiaccio attuale. Il pianeta ha attualmente scaldato 1,8 gradi Fahrenheit al di sopra dei livelli preindustriali ed è in procinto di riscaldarsi ulteriormente, proprio come ha fatto 400.000 anni fa.

Mentre i ricercatori sono sempre più preoccupati, alcune parti della calotta glaciale dell’Antartico occidentale potrebbero affrontare un crollo inarrestabile. I nuovi risultati mostrano che anche una parte della parte orientale del continente potrebbe trovarsi in difficoltà. Ciò mette le città costiere già alle prese con inondazioni croniche in pericolo ancora maggiore. Gli umani potrebbero evitare la catastrofe, se i leader potessero finalmente cessare il consumo di combustibili fossili una volta per tutte.