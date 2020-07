Google implementerà una nuova funzione di sicurezza in Gmail mostrando il logo di un marchio come avatar per aiutare a sapere che un’email è autentica. La funzionalità utilizza gli Indicatori di marchio per l’identificazione dei messaggi (BIMI) , il cui gruppo di lavoro Google ha aderito lo scorso anno.

L’autenticazione con BIMI può rendere i destinatari più sicuri della fonte di un’e-mail. Google utilizzerà BIMI in combinazione con un’altra tecnologia, DMARC , che cerca di impedire ai truffatori di falsificare l’indirizzo di un’e-mail.

Google rafforza la sicurezza su Gmail

La tecnologia è simile ai badge verificati utilizzati dai social network per account di celebrità e marchi ufficiali. Google afferma di utilizzare due autorità di certificazione per convalidare chi possiede un particolare logo: Entrust Datacard e DigiCert. Inoltre prevede di rendere BIMI più ampiamente disponibile.

Oltre alla versione di prova BIMI, Google ha anche annunciato una serie di altre misure di sicurezza per i suoi servizi di videoconferenza, chat e enterprise. Google Meet sta ottenendo nuovi controlli per proteggere le riunioni. Gli ospiti non invitati non potranno più ricongiungersi a una riunione dopo essere stati espulsi da essa.

Inoltre gli utenti non potranno più richiedere di partecipare a una riunione dopo essere stati respinti più volte. Gli host stanno inoltre ottenendo nuovi controlli di sicurezza per controllare chi e come le persone possono partecipare alle riunioni e se possono chattare e presentare una volta iscritti.

I collegamenti inviati tramite chat verranno contrassegnati se Google ritiene che siano dannosi e prevede inoltre di introdurre strumenti di segnalazione e blocco per le chat room. Gli amministratori di G Suite stanno ottenendo controlli nuovi e riprogettati in tutta la sua suite di servizi.

Sono inclusi strumenti per facilitare il blocco di alcune app dall’accesso ai dati di G Suite, dalla gestione dei dispositivi Apple iOS di proprietà dell’azienda e da nuovi strumenti per prevenire la perdita di dati.