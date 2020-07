Le tartarughe marine sono molto famose per la loro innata capacità di navigare negli oceani. Ora, un nuovo studio rivela che questi animali commettono molti errori lungo le loro peregrinazioni. Le tartarughe verdi (Chelonia mydas) trascorrono la maggior parte della loro vita in una determinata area, nutrendosi di alghe marine in acque poco profonde. Ogni pochi anni migrano verso aree di riproduzione che possono trovarsi a migliaia di chilometri di distanza e trascorrono alcuni mesi in questi luoghi, prima di tornare a casa.

Nel 2013, 2015, 2017 e 2018, Nicole Esteban, ricercatrice dell’Università di Swansea, e il suo team hanno posizionato i localizzatori GPS su 33 tartarughe verdi dopo che questi animali sono emigrati nell’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano.

Poiché le tartarughe non sono in grado di nutrirsi in mare aperto, gli scienziati hanno suggerito che lo scopo di questi animali sarebbe stato quello di tornare nella loro zona di alimentazione. Ma pochi lo hanno fatto.

Queste tartarughe marine si sono dimostrate in grado di reindirizzare i loro viaggi in mare aperto: sette hanno viaggiato solo poche decine di chilometri per alimentare i siti sulla Great Chagos Bank; sei hanno percorso oltre 4.000 chilometri verso l’Africa continentale; uno per il Madagascar e due si sono avventurate a nord verso le Maldive.

La maggior parte delle tartarughe analizzate (17) è migrata verso ovest, verso siti di alimentazione distanti nell’Oceano Indiano occidentale, associati a piccole isole. Questa scoperta mostra che questi animali possono percorrere diverse centinaia di chilometri su rotte dirette prima di riorientare il proprio percorso.

Un GPS naturale ancora da svelare

Nel 1873, Charles Darwin fu felice della capacità delle tartarughe marine di trovare isole deserte per nidificare. Tuttavia, i dettagli di come le tartarughe marine, così come le foche e le balene, navigano su lunghe distanze rimangono da svelare.

Questo studio, recentemente pubblicato su Current Biology, ha anche rivelato che le tartarughe spesso hanno difficoltà a trovare piccole isole, di solito nelle fasi finali della migrazione. Questi risultati supportano la teoria secondo cui questi animali ricorrono al loro sistema di navigazione in mare aperto usando, molto probabilmente, il campo magnetico.