Lo scorso 21 luglio, il noto brand tecnologico OnePlus ha deciso di svelare il suo nuovo gioiellino. Ovviamente, parliamo del tanto atteso smartphone OnePlus Nord. L’evento è stato il primo al mondo ad essere trasmesso dal vivo in AR. Gli spettatori, in tutto il mondo, sono stati più di 600mila. Gli utenti non vedono l’ora di poter provare con mano il nuovo dispositivo. In questo articolo, andiamo a spiegarvi il funzionamento del particolare evento online Pop-Up.

OnePlus ha pensato bene di celebrare il lancio ufficiale del suo nuovo smartphone con un’iniziativa molto interessante. Grazie a questa, una serie di utenti avrà la possibilità di acquistare il prodotto prima dell’inizio delle vendite generali. Scopriamo come funziona.

OnePlus Nord: ecco come ricevere il box esclusivo

L’evento Pop-Up di OnePlus Nord inizierà ufficialmente il prossimo 26 luglio. Come vi abbiamo già detto, questo darà la possibilità, ad alcuni utenti, di acquistare il prodotto in anteprima. Tutto ciò che bisogna fare per accedere all’evento è: 1) visitare il sito dedicato dell’azienda (LINK). 2) Creare un avatar Nord Pop-Up e condividerlo su Instagram con l’hashtag #NordPopUp. 3) Accedere al proprio account OnePlus e inviare il link del post Instagram per avere la possibilità di ricevere un codice invito.

Tutti gli utenti che riceveranno il codice avranno la possibilità di acquistare una speciale pop-up box contenente, oltre al dispositivo, una cover ufficiale, una borraccia o una tote bag e degli adesivi ufficiali. Ci saranno due differenti round di invio codici, il primo avverrà il 29 luglio mentre il secondo il 30 luglio.

Il lancio ufficiale del prodotto nei negozi è previsto per il prossimo 4 agosto. Gli utenti che fossero interessati al pre-ordine possono già farlo attraverso Amazon a questo link. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.