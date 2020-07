David Sussman ha elencato tre argomentazioni a sostegno della teoria secondo cui vietare i sacchetti di plastica non è così vantaggioso per l’ambiente. A metà del 2018, oltre 127 Paesi hanno limitato l’uso di sacchetti di plastica. Jakarta, la capitale dell’Indonesia, è il secondo più grande inquinatore di rifiuti di plastica negli oceani e il Giappone, che occupa il secondo posto in termini di volume di imballaggi in plastica monouso per persona, è stato l’ultimo a unirsi. Il 1° luglio, entrambi hanno vietato i sacchetti di plastica gratuiti nei supermercati.

Le recenti politiche a Giacarta (divieto totale) e in Giappone (supplemento) sono misure importanti che dovrebbero ridurre il numero di sacchetti di plastica che finiscono in discariche, fognature o oceani. Ma nonostante le buone intenzioni di queste regole, il divieto “è problematico per alcune ragioni“.

David Sussman, della Tufts University, ha scritto un articolo in The Conversation in cui ha giustificato questa affermazione con tre argomentazioni.

Tre argomentazioni importanti

Nel primo, il professore sottolinea che le buste non sono la principale fonte di inquinamento da plastica. Ricerche recenti hanno dimostrato che i sacchetti rappresentano solo una frazione dei detriti marini nelle acque della Grande Giacarta e che gli imballaggi e i sacchetti di plastica rappresentano poco più del 13,5% di tutti gli oggetti trovati. In Giappone, i sacchetti rappresentano solo circa il 2% di tutti i rifiuti di plastica prodotti nel paese.

In secondo luogo, Sussman avverte che i consumatori possono scambiare sacchetti di plastica con alternative ancora più dannose per l’ambiente. I sacchetti di carta, ad esempio, potrebbero richiedere il 400% di energia in più per essere prodotti, per non parlare dell’abbattimento degli alberi e dell’uso di sostanze chimiche nocive nella loro produzione. Il professore sottolinea inoltre che i sacchetti biodegradabili possono essere “l’opzione peggiore” in termini di impatto sul clima, danni al suolo, inquinamento delle acque ed emissioni tossiche.

Infine, David Sussman scrive che i consumatori, che non obiettano ad usare i sacchetti di plastica, possono fare più danni in altri modi: “Le persone possono pensare che una volta riciclati non debbano considerare la carne extra che hanno mangiato la settimana precedente. O se sono andati al negozio invece di usare la macchina, potrebbero ‘meritare’ di comprare qualcosa in più“.

Gli scienziati nel campo della psicologia hanno osservato che le persone danneggiano l’ambiente quando provano a salvare il pianeta acquistando più prodotti. Sussman conclude l’articolo affermando che il più grande vantaggio di queste restrizioni e divieti sta nel cambiare le prospettive ambientali.