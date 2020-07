Sono settimane che si parla di una rimozione degli alimentatori e delle cuffie EarPods dalla confezione ufficiale dei nuovi iPhone 12. Oltre a questo, però, pare esserci di più. Diversi leaker sostengono, infatti, che Apple porterà in campo dei nuovi cavi da Lightning a USB-C. Questi avranno un rivestimento in tessuto intrecciato per aumentarne la resistenza. Sarà davvero così?

Ancora non ci sono informazioni ufficiali in merito ai cavi che vedremo in dotazione con i nuovi iPhone 12. Come abbiamo già detto, però, molti leaker confermano la notizia. Nelle scorse ore, il noto L0vetodream ha pubblicato online una serie di foto che ritraggono il presunto cavo in arrivo all’interno delle confezioni dei prodotti. Scopriamo tutto a riguardo.

Apple: ecco il nuovo cavo intrecciato super resistente

Gli utenti Apple si lamentano da anni della fragilità dei cavi Lightning dati in dotazione con iPhone. Pare che il colosso di Cupertino, finalmente, si sia deciso a rimediare alla problematica. Insieme ad iPhone 12, la casa darà in dotazione dei cavi da Lightning a USB-C realizzati con rivestimento in tessuto intrecciato. Lo scopo del design, ovviamente, è quello di rendere l’accessorio decisamente più resistente rispetto alla precedente versione. Riuscirà l’azienda nel suo intento?

Nelle foto mostrate dal noto leaker possiamo vedere 2 differenti varianti del cavo, una nera e una bianca. La bianca sarà, a detta sua, la variante che vedremo implementata all’interno delle confezioni degli iPhone 12. La variante nera, invece, arriverà in dotazione con i nuovi iMac Pro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.