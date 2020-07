AudioMob è una piattaforma di monetizzazione per giochi che ha attirato la partecipazione di studi di alto profilo e marchi pubblicitari globali. Ora in Open Beta, lo strumento si pone come l’evoluzione delle pubblicità nei giochi mobile. Audio Mob permette infatti a sviluppatori e publisher di implementare ads in formato audio (Rewarded Audio), in questo modo non si avranno più video che interrompono l’azione dei giocatori. Come per i normali spot, i giocatori una volta ascoltato l’audio riceveranno ricompense di vario genere a seconda del gioco.

AudioMob ha lavorato sia con studi che con inserzionisti per creare una piattaforma di monetizzazione di giochi che offra una soluzione pubblicitaria nuova, alternativa e non invasiva che integri naturalmente banner, video e riproducibili, ma ugualmente efficace se utilizzata da sola.

La piattaforma di successo entra ufficialmente in Open Beta

L’Open Beta è stata recentemente annunciata in seguito ad una lunga Closed Beta di grande successo che ha visto alcuni degli studi più rispettati e influenti nei giochi mobile usare il potere dei Rewarded Audio. I principali inserzionisti comprendono il valore del mercato dei giochi, ma trovano difficile attingere a causa della natura invadente di alcuni formati di annunci. Ora con AudioMob gli inserzionisti hanno un ambiente sicuro per il marchio con un formato che non infastidisce i giocatori.

Oltre ad accogliere studi di gioco di ogni forma e dimensione nell’Open Beta, AudioMob ha anche lavorato duramente per assicurarsi di avere il supporto degli sviluppatori per rendere la partecipazione senza sforzo. L’Open Beta di AudioMob offre l’opportunità di godere di tutti i vantaggi della prima adozione, dando un vantaggio su un approccio alla monetizzazione del gioco mobile che funziona per giocatori, sviluppatori, publisher e marchi. A causa del grande interesse c’è una lista d’attesa: coloro che sono interessati a partecipare alla beta di AudioMob possono fare domanda o saperne di più cliccando qui.