Cambiamenti climatici, il miglior scenario è molto improbabile

Secondo il Washington Post, gli scienziati che si occupano del clima si trovano ad affrontare il compito scoraggiante di affrontare numerose incertezze su come fermare i cambiamenti climatici, sempre più insistenti, e su come i vari elementi dell’ambiente reagiscono ad essi.

Il migliore che Charney e i suoi colleghi potessero fare nel 1979 fu suggerire una serie di possibili scenari, da un minimo di 1,5 °C a un massimo di 4,5 °C. I numeri del 1979 sono diventati al centro dell’attenzione alla conferenza COP 22 a Parigi nel 2016, quando la stragrande maggioranza delle nazioni del mondo ha accettato di agire sul nostro pianeta dal riscaldamento di oltre 1,5 °C.

I cambiamenti climatici e lo scenario migliore

Dopo quattro anni, l’ultimo rapporto sul clima esamina attentamente tre modelli climatici e ha concluso che il caso migliore e meno preoccupante dei cambiamenti climatici di un riscaldamento di soli 1,5° C è estremamente improbabile. In effetti, il rapporto afferma che esiste una probabilità del 66% che il pianeta si riscaldi nei prossimi 5 decenni tra 2,6 e 3,9 gradi Celsius. Se il riscaldamento raggiungesse il punto centrale di questa nuova gamma, sarebbe estremamente dannoso, ha affermato Kate Marvel, un fisico del Goddard Institute of Space Studies della NASA.

Se non si verifica un rallentamento del ritmo delle emissioni di carbonio, c’è una probabilità dal 6 al 18% che le temperature globali medie aumenteranno di oltre 4,5 ° C, con conseguenze catastrofiche per la popolazione e l’ambiente in generale. Infine, la possibilità che le temperature globali possano aumentare di oltre 5° C sono, per fortuna, molto remote e di difficile concretezza.