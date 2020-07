Nonostante Apple stia sempre molto attenta a non far trapelare informazioni sui suoi prodotti, capita sempre che qualche feature venga svelata per sbaglio. Come ben saprete, l’azienda di Cupertino ha deciso di lanciare una nuova beta di iOS 14. Questa, sembra confermare la presenza di un modello di smartphone con display da 5.4 pollici tra gli iPhone di quest’anno. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, pare proprio che gli analisti ci abbiano visto lungo fin dal principio. L’introduzione di una nuova opzione per la feature “Zoom schermo” conferma l’arrivo del tanto chiacchierato iPhone 12 con display da 5.4 pollici. Ecco come sarà la sua interfaccia.

iOS 14: nuova interfaccia per iPhone 12 5.4

La funzione Zoom schermo è presente sui dispositivi Apple da molto tempo (a partire da iPhone 6). Questa permette di ingrandire gli elementi dell’interfaccia come icone, testi, pulsanti, ecc. Fino ad ora, il colosso di Cupertino ha utilizzato interfacce ben definite per ogni iPhone che supporta la feature. Con la terza beta di iOS 14, però, è stata aggiunta una nuova interfaccia. Sembra proprio che si tratti di quella che vedremo sui nuovi iPhone 12 con display da 5.4 pollici. Oramai non ci sono più dubbi a riguardo, il melafonino premium di dimensioni ridotte arriverà finalmente in campo quest’anno.

Ebbene sì, Apple si è tradita da sola. L’introduzione della nuova interfaccia per la funzione Zoom schermo non ha fatto altro che dare la conferma di quanto molti già sospettavano. I colleghi di 9to5Mac, che hanno scoperto la feature, hanno anche pubblicato un’immagine fedele di come apparirà l’interfaccia del nuovo dispositivo. Quali altre caratteristiche di iPhone 12 verranno svelate prima del lancio ufficiale? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.