Il noto operatore telefonico Vodafone, oltre ad essere uno dei primi in Italia per quanto riguarda la telefonia mobile, risulta essere anche un ottimo fornitore di linea fissa. Nelle scorse ore, questo ha deciso di lanciare una nuova promozione casa tutto incluso ad un prezzo strabiliante per i nuovi clienti. Scopriamola insieme.

Ebbene sì, anche dal punto di vista della telefonia fissa, Vodafone e Tim si fanno guerra. La tariffa lanciata nelle scorse ore dall’operatore rosso darà non poco filo da torcere alla concorrenza. Ecco cosa comprende.

Vodafone Casa: la promozione che da tutto a soli 27,90 euro al mese

Ora risulta essere un ottimo momento per attivare una nuova linea fissa. Vodafone ha deciso di premiare tutti i nuovi clienti con l’introduzione di un’offerta che in pochi rifiuteranno. Questa, infatti, comprende una marea di servizi ad un costo super ridotto. Qui di seguito andiamo a riportarli tutti:

Internet senza limiti alla massima velocità disponibile.

Pacchetto Vodafone Ready.

Modem con Wi-Fi optimizer.

SIM dati con ben 30 GB di traffico dati 4G al mese.

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

Vodafone TV.

Abbonamento Amazon Prime per i primi 6 mesi.

Tutto viene proposto al costo mensile di 27,90 euro. La promozione risulta essere un’esclusiva online. Il costo di attivazione si può pagare in diverse modalità. Al momento, non è stata comunicata una data di fine offerta. Nonostante ciò, se interessati, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per evitare di rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.