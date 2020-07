La questione Covid-19 ha scombussolato i piani di tutti. Apple è stata tra le case maggiormente hanno sentito il peso dell’epidemia. Per fortuna, l’azienda sta lentamente ritornando ai suoi consueti ritmi. A breve, potrebbero arrivare gli annunci di due importanti eventi di presentazione. Da una parte iPhone, dall’altra gli Apple Glass. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Negli ultimi mesi, in molti hanno pensato che Apple avrebbe deciso di rimandare il suo consueto keynote di settembre a causa dei ritardi scaturiti dall’epidemia Covid-19. Stando a quanto dichiarato da un noto leaker, iHacktu, non ci sarà nessun ritardo. L’evento di presentazione di settembre ci sarà. Ecco la possibile data.

Apple: iPhone 12 verrà presentato il prossimo 8 settembre?

Il leaker sembra essere abbastanza sicuro del fatto suo. Questo ha rivelato quelle che potrebbero essere due date importanti per la casa della mela morsicata. Da una parte, l’evento di presentazione di iPhone 12, nuovi Apple Watch, un iPad entry level e, forse, la tanto attesa base di ricarica AirPower. Dall’altra, il keynote che svelerà nuovi Mac, iPad Pro e gli Apple Glass. Stando a quanto dichiarato da iHacktu, la data da tenere a mente per il primo keynote sarà l’8 settembre. Per il secondo, invece, il 27 ottobre.

Trattandosi di semplici supposizioni, vi invitiamo a prendere con le pinze quanto appena detto. Non sarebbe una novità se l’informazione si rivelasse corretta. Già in passato, infatti, le date di vari keynote sono trapelate online prima del loro annuncio ufficiale. Non ci resta che attendere e vedere come evolverà la situazione.