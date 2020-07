Abhigya Anand ha solo 14 anni ma ha una storia davvero particolare: ha un diploma post-laurea in Microbiologia ayurvedica e soprattutto ha dimostrato di avere un particolare talento per le profezie.

Anand, infatti, nei mesi scorsi è balzato agli onori delle cronache perché è stato uno dei primi a predire l’arrivo del Coronavirus. E proprio in questi giorni si è lanciato in una nuova previsione.

Anand, su cosa si basa la nuova catastrofe

A partire da dicembre 2020 fino a marzo 2021, riporta Anand in un suo video, un nuovo evento catastrofico colpirà la Terra e questa volta sarà molto più distruttivo della pandemia da coronavirus. La formulazione di queste ipotesi, visto l’avverarsi dell’epidemia, è bastata per farlo diventare un punto di riferimento sul futuro. Infatti la sua nuova previsione è subito diventata virale in rete dividendo gli utenti sulla sua reale effettività scientifica.

Il giovane ha semplicemente espresso un’opinione basata su una generalizzazione astrologica com’era già successo con il precedente video del 2019. In quest’occasione aveva parlato di malattie generalizzate in tutto il mondo che avrebbero richiesto molti sforzi per uscirne. Tra i dettagli che si possono cogliere nel video, ci sarebbe quello secondo cui la fine della pandemia sarebbe prevista per il 5 settembre 2020.

Dopo quella data ci sarà qualche mese di tregua fino a quando, secondo le sue previsioni, arriverà una nuova catastrofe che sconvolgerà nuovamente l’intero pianeta. Secondo gli studi astrologici del 14enne questi eventi catastrofici dipenderebbero da due fattori: la congiunzione astrale di Marte, Saturno, Giove e Luna e le azioni dell’uomo. Alla base di questi fenomeni ci sarebbe il karma negativo che si abbatte sull’uomo per le sue azioni riprovevoli nei confronti della natura.

Le profezie basate su una generalizzazione astrologica

Come già specificato, Abhigya Anand non ha previsto il covid-19 ma ha semplicemente espresso una sua teoria astrologica. Questa sarebbe una delle versioni più accreditate anche secondo la stampa estera. Infatti, un articolo specifico è stato redatto sul sito Asia Net News dove si legge un’analisi approfondita sul video che il ragazzo ha registrato ad Agosto 2019 in cui i punti da lui trattati a detta della fonte sono tre.

Il primo riguarda la forte probabilità di una guerra tra India e Pakistan, che non è avvenuta, considerando il fatto che non ci sono state situazioni di dispute armate tra i due Paesi da novembre 2019 a maggio 2020. Inoltre Anand ha anche parlato dei prezzi dell’oro, dell’argento e del petrolio destinati ad aumentare notevolmente.

Tuttavia anche questo si è rivelato non essere così. Però ha menzionato anche una possibile guerra tra Stati Uniti e Iran, che come sappiamo non è avvenuta sebbene all’inizio del 2020 ci siano state delle forti tensioni tra i due Stati. Dunque il giovane astrologo non ha fatto previsioni ma semplicemente affermazioni sulla base delle sue ricerche.