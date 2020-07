E-Cells ha presentato la sua nuova Super Monarch Crown AWD 1500, la prima bicicletta elettrica ad avere due ruote motrici. La bici infatti è dotata di ruote più grosse del normale che la rende particolarmente adatta a terreni dissestati, ma riesce a regalare grandi soddisfazioni anche sul classico asfalto.

Unica nel suo genere, questa bici off-road è pronta a superare qualsiasi ostacolo raddoppiando la sua dotazione. Doppie sospensioni ad aria, doppio portapacchi, doppie batterie e doppio motore. La Super Monarch Crown è in grado di superare le pendenze più ripide ed eludere qualsiasi tipo d’ostacolo che sia in un sentiero boscoso che in aperta campagna.

Una bicicletta elettrica da fuoristrada adatta ad ogni tipo di percorso

Per quanto riguarda i suoi due motori elettrici, realizzati da Bafang, la Super Monarch Crown AWD 1500 è in grado di erogare maggior potenza grazie al suo funzionamento a 52 Volt. I due propulsori in questo modo riescono a raggiungere un massimo di 2.300 Watt, così da poter affrontare ogni genere di percorso. La bicicletta può raggiungere una velocità massima di 48 chilometri orari, ma può essere limitata elettronicamente per rispettare le norme della strada.

Grazie ai due accumulatori, la bici assicura una carica complessiva di 1.638 Wh, con un’autonomia di decine di chilometri di pedalata assistita. Il fuoristrada su due ruote vanta poi un telaio rinforzato e delle sospensioni ad aria RST all’anteriore e una RockShox Monarch RL al posteriore.La Super Monarch Crown AWD 1500 è certificata per carichi fino a 181 chilogrammi

La nuova bici di E-Cells per via delle sue caratteristiche vanta un prezzo piuttosto alto, ossia 4.995 dollari. Tuttavia, acquistandola direttamente dal produttore si può risparmiare fino al 20% e portarla a casa per 3.995 dollari (poco meno di 3.500 euro). Al momento non è chiaro se è possibile usufruire del bonus di 500 euro per biciclette e monopattini elettrici imposto dal Governo.