Continuano ad emergere online informazioni sui futuri occhiali AR della mela morsicata. Nelle scorse ore, in particolare, è spuntato un nuovo brevetto ufficiale che mostra quella che potrebbe essere una delle feature di punta degli Apple Glass. Questi, a detta del documento, saranno in grado di rilevare gli stati fisiologici dell’utente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Apple tiene molto alla salute dei suoi utenti. A tal proposito, ogni anno cerca di fare del suo meglio per introdurre sui suoi dispositivi feature in grado di migliorare la salute dei propri clienti. Stando a quanto emerso da un recente brevetto presentato dalla casa, anche gli Apple Glass avranno funzioni correlate alla salute degli utenti. Ecco quello che sappiamo.

Apple Glass: una serie di sensori per stabilire gli stati fisiologici

Il nuovo brevetto presentato dalla casa della mela morsicata riguardante gli Apple Glass parla esplicitamente di un sistema in grado di rilevare gli stati fisiologici degli utenti. Per far ciò, il device si servirà di una serie di sensori capaci di misurare diversi parametri vitali. Una feature di questo tipo potrà aiutare molti utenti a prevenire alcune malattie importanti. A quanto pare, il dispositivo invierà una notifica all’utente nel caso in cui qualche parametro risultasse fuori norma. Al momento, Apple non ha spiegato il modo in cui intende di integrare la feature sul dispositivo.

Trattandosi di un semplice brevetto, non abbiamo la certezza che quanto appena detto avrà un riscontro reale. Per conferme a riguardo bisognerà attendere ancora un po’. Ricordiamo che gli Apple Glass sono attesi sul mercato entro il 2022. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.