Gli aggiornamenti software della mela morsicata continuano a dare indizi sulle feature dei futuri prodotti. Nelle scorse ore, all’interno dei codici dell’ultima beta 3 di macOS Big Sur, sono state scovate informazioni in merito all’arrivo del Face ID sui Mac. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Il Face ID risulta essere il sistema di sicurezza biometrico preferito dalla mela morsicata. Dopo aver rimpiazzato bruscamente il Touch ID sugli iPhone top di gamma, a breve potrebbe arrivare anche sui Mac. A confermarlo, una serie di codici scovati all’interno della terza beta di macOS Big Sur. Sarà davvero così?

Mac: il Face ID è in arrivo con Apple Silicon?

Non è la prima volta che si parla di un possibile debutto del Face ID sui computer della mela morsicata. Questa volta, però, le conferme arrivano (indirettamente) da Apple stessa. I codici inseriti nel sistema con la nuova beta di macOS Big Sur si riferiscono al supporto per la “PearlCamera”, noto nome in codice per la camera TrueDepth. Ci sono pochi dubbi a riguardo, il colosso di Cupertino sta lavorando per portare la feature sui nuovi Mac. Ricordiamo che, al momento, solo MacBook Pro e MacBook Air hanno un sistema di riconoscimento biometrico, il Touch ID. Su quali modelli arriverà il Face ID?

Ovviamente, Apple non ha proferito nessuna parola in merito alla faccenda. Di conseguenza, vi invitiamo a prendere con le pinze quanto appena detto. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, potremmo vedere il Face ID implementato sui primi Mac e MacBook dotati del nuovo processore Apple Silicon. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.