Si torna a parlare di iMac e della possibile uscita di un nuovo modello sul mercato. Dopo aver visto, qualche settimana fa, dei misteriosi benchmark di una variante esclusiva, oggi, parliamo di una data di lancio. Ebbene sì, nelle scorse ore, diverse fonti affidabili hanno confermato l’arrivo di un nuovo iMac nel corso della settimana corrente. Quale sarà l’asso nella manica di Apple?

Un nuovo modello di iMac è atteso da molto tempo. Dobbiamo dire, infatti, che l’azienda ha trascurato non poco il device per dedicarsi ad altri progetti. Quello che dovrebbe debuttare nel corso di questa settimana altro non sarà che un piccolo aggiornamento dell’attuale versione in commercio. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Apple: nuovo iMac con processore Intel

Molti potrebbero rimanere delusi dal nuovo modello di iMac. Stando a quanto trapelato online, infatti, Apple non proporrà nessun cambiamento estetico per il dispositivo. La novità principale del dispositivo sarà il processore. Si parla di un Intel Core i9 a 10 core. Per quanto riguarda la GPU, invece, dovremmo vedere la Radeon Pro 5300. Ricordiamo che queste specifiche combaciano con quelle trapelate online con i misteriosi benchmark. Ci sono pochi dubbi, quindi, sul fatto che si tratti dello stesso dispositivo.

Al momento, Apple non ha ancora rilasciato nessun annuncio ufficiale. Ribadiamo che, anche se dovesse debuttare sul mercato, questo iMac non rappresenterà un grosso salto avanti rispetto al passato. L’iMac con design rinnovato e processore Apple Silicon arriverà solamente per il 2021. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.