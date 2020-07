Società fintech svedese nata nel 2008, Trustly è definita un operatore PISP e si occupa di pagamenti online con un approccio innovativo. Sicurezza, istantaneità e gratuità sono le sue 3 direttrici guida: Trustly, infatti, fa da tramite tra pagatore e suo conto, avviando la transazione tra il suo utente e il beneficiario, su qualsiasi sito che lo supporti: e-commerce, gaming online, viaggi e servizi finanziari.

L’innovatività di Trustly – che è poi anche il motivo della sua grande popolarità in molti Paesi – è data dalla soluzione “Pay N Play”, letteralmente “paga e gioca”, ideata proprio per chi si dedica all’intrattenimento online.

Tramite questa modalità, il giocatore potrà compiere le transazioni in qualsiasi bookmaker o casinò online che la ammettano facendo risparmiare all’utente tutto quel tempo che normalmente si spende per completare i form di registrazione e/o verifica dell’account.

Non è un caso che la soluzione Pay N Play sia pensata proprio per i giocatori online: uno dei settori che è più attento alle esigenze delle persone e a offrire nuovi metodi di pagamento è infatti quello dei casinò online e del mondo dell’intrattenimento in generale. Questo perché, ovviamente, l’industria del gioco si assicura costantemente la soddisfazione dei suoi consumatori, garantendo loro un’ampia scelta nell’effettuare le transazioni e opzioni di pagamento sempre più veloci e sicure.

Ma come funzionano esattamente i casinò Trustly? In rete è possibile trovare informazioni molto precise e dettagliate, come su questa pagina di truffa.net, ma in linea generale effettuare una transazione usando il metodo di pagamento Pay N Play è davvero molto semplice.

Ovviamente bisogna registrarsi a Trustly, indicando i propri dati personali, compreso il conto che si vuole associare al profilo utente. Fatto questo, in qualsiasi sito, piattaforma, casinò online che supporti Trustly, basta sceglierlo come metodo di pagamento, selezionare il proprio operatore bancario ed effettuare il login come di consueto, e infine confermare il pagamento.

Nessuna nuova finestra da aprire su browser, nessun account da creare ex novo nei siti in cui si vuole effettuare il pagamento, nessun software da installare né e-wallet da dover gestire, tantomeno dati personali o delle proprie carte di credito da condividere con gli operatori del sito o piattaforma su cui si sta per effettuare un pagamento.

Trustly, infatti, reperisce i dati che vengono forniti dall’utente in sede di registrazione e si fa garante presso l’operatore, mantenendo la privacy della persona e non diffondendo informazioni a terzi.

Come ulteriore conferma di pagamento (e di sicurezza), Trustly invierà una mail al proprio indirizzo mail con tutti i dettagli della transazione. Per questo sempre più piattaforme di casinò online lo scelgono come metodo di pagamento. Veloce, sicuro e intuitivo, è alla portata di tutti e va incontro al giocatore, che in pochi secondi potrà effettuare le transazioni e iniziare subito a giocare. I soldi versati saranno immediatamente accreditati al proprio conto sulla piattaforma e sarà anche possibile beneficiare di bonus di benvenuto.

Altro aspetto positivo che rende Trustly uno dei metodi di pagamento più usati dai gamblers è il fatto che non vengono richieste commissioni per le transazioni. Un lato positivo che sicuramente è molto apprezzato in quanto i giocatori dovranno solamente informarsi e verificare l’eventuale addebito dalla propria banca se si vuole scegliere Trustly come metodo di pagamento.

Unico limite che questa soluzione ha sono quelli di prelievo e versamento: vi sono infatti un importo minimo e uno massimo a cui bisogna attenersi e che ammontano rispettivamente a 10 e 10.000 euro.

E se è vero che internet pullula di siti e piattaforme di gaming online, è altrettanto vero che bisogna fare attenzione a non incappare in siti non affidabili. In questo senso, i Trustly casinò sono tra i migliori in rete, in quanto questo metodo di pagamento è garanzia di sicurezza e protezione degli utenti. Le piattaforme che supportano Trustly infatti sono regolamentate da norme molto rigorose contro le frodi e le truffe, il che assicurano una protezione massima di transazioni e relativi dati sensibili, così come avviene per un normale movimento bancario. Un’ulteriore conferma di affidabilità infine, è data dal fatto che sempre più istituti bancari italiani scelgono di diventare partner di Trustly, così che anche i propri clienti possano effettuare transazioni in questa modalità.

Non stupisce quindi come sempre più gamblers scelgano Trustly come miglior metodo di pagamento per le loro sessioni di gioco, considerando poi che i pagamenti digitali sia ormai per questa categoria, tra gli aspetti più importanti da tenere in considerazione per divertirsi in tutta tranquillità.