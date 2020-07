Una nuova ricerca condotta dagli scienziati della Harvard spiega uno dei tanti misteri di Covid-19: perché le persone infette dal virus perdono temporaneamente il loro olfatto. La perdita dell’olfatto è stata il sintomo neurologico più comune del virus.

L’autore principale dello studio, il dott. Sandeep Robert Datta, ha affermato che le loro scoperte sul perché ciò accade sono state una sorpresa e potrebbero condurre a eventuali trattamenti per una serie di disturbi neurologici causati dal virus.

La perdita dell’olfatto, uno dei sintomi del covid-19

I neuroscienziati di Harvard hanno esaminato da vicino un tipo specializzato di neuroni sensoriali nel naso che rilevano e trasmettono odori al cervello. “La nostra intuizione, e penso che l’intuizione di molte altre persone, sarebbe che il virus attaccherebbe questi neuroni sensoriali e danneggerebbe o uccidere questi neuroni, ed è così che perdiamo il nostro senso dell’olfatto”, ha detto Datta nello studio pubblicato sulla rivista Science Advances.

“Ma guardando i nostri dati, abbiamo avuto una grande sorpresa. Il che significa che sembra che il virus non sia effettivamente in grado di attaccare i neuroni che vivono nel tuo naso“, ha detto il neuroscienziato.

Inoltre, gli scienziati hanno scoperto che altri due tipi di cellule che supportano quei neuroni vengono attaccati. Quelle cellule possono rigenerarsi più rapidamente. Quindi si pensa che, nel complesso, questa sia una buona notizia, e suggerisce che le persone che perdono il loro olfatto, per la maggior parte, lo riprenderanno.

Questo è ciò che i medici hanno visto mentre l’epidemia è progredita: la maggior parte dei pazienti riacquista l’olfatto in diverse settimane. “Finalmente abbiamo indizi che ci portano a capire in che modo il virus potrebbe attaccare il tuo olfatto”, ha detto Datta. Il che ci porta a teorie su come potrebbe attaccare i sistemi neurologici in generale.

Oltre alla perdita dell’olfatto, il virus ha causato una serie di altri sintomi neurologici, tra cui alterazione della coscienza, difficoltà di concentrazione, deficit motori sensoriali e ictus. Si spera che questa nuova comprensione di quali cellule il virus attacca nel naso possa rivelarsi utile per comprendere quegli altri sintomi.

Non solo l’olfatto, ma anche il gusto

Lo studio ha anche esaminato una parte del cervello chiamata bulbo olfattivo che è responsabile per ottenere informazioni dal naso e ha scoperto che anche i neuroni non sono infettati dal coronavirus. “È possibile, anche in base alle nostre ricerche, che il virus infetti alcuni tipi di neuroni”, ha riconosciuto Datta.

Almeno per ora, l’ipotesi migliore è che attacca principalmente le cellule vascolari che aiutano a nutrire il cervello. I pazienti Covid-19 hanno perso il senso del gusto affermando che questo è molto più di un semplice effetto collaterale della perdita della capacità di annusare.

“Dai dati disponibili ora è chiaro che il coronavirus attacca indipendentemente anche il senso del gusto“, ha detto. Nell’analisi preliminare fatta dai colleghi, sembra che il virus non attacca i neuroni che trasmettono informazioni sul gusto.

Ulteriori ricerche devono essere fatte per verificare le conclusioni del documento per capire come il virus attacca il cervello. E mentre la maggior parte dei pazienti che sopravvivono a COVID-19 riacquista l’olfatto, alcuni non lo faranno mai. “E anche se penso alla maggior parte delle persone, questo non sembra un grosso problema, sappiamo da altre persone che hanno perso il nostro olfatto che è un enorme fattore di rischio per la depressione e altri tipi di cambiamenti psicologici“, ha detto lo scienziato.

Perché noi, come umani, anche se non pensiamo molto al nostro olfatto, siamo profondamente emotivamente dipendenti dal nostro olfatto per il nostro benessere quotidiano.