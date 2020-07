Nelle prossime settimane, l’ultima coppia di tablet Android di Samsung, Galaxy Tab S7 e S7 +, debutterà nei negozi e oggi un’enorme fuga di informazioni ha rivelato in anticipo tutte le specifiche tecniche dei due dispositivi. Stando ai dati trapelati e come suggerito in precedenza, ci sarà una disparità abbastanza elevata tra S7 e S7 +.

Il Galaxy Tab S7 standard ha una scheda tecnica che è sorprendentemente carente. I tablet Samsung sono stati elogiati per i display AMOLED di alta qualità, ma il Tab S7 utilizza un pannello LCD da 2560 × 1600 da 11 pollici. È a 120Hz, tuttavia, che è un bel vantaggio. È piuttosto scioccante che Samsung stia pianificando di utilizzare un pannello LCD per il suo tablet di punta, ma probabilmente non sarà un problema.

Dopo tutto, il principale concorrente di questo tablet, l’iPad Pro, ha lo stesso tipo di display e questo si tradurrà anche in risparmi sui costi. Come precedentemente riportato , anche questa modifica scambia il sensore di impronte digitali con un sensore capacitivo sotto il display.

Le differenze tra Galaxy Tab S7 e S7 +

In confronto, il Tab S7 + ha un display AMOLED da 12,4 pollici a 2800 × 1752. Il pannello ha anche 120Hz e ha una densità di pixel maggiore. Oltre al display, le uniche grandi differenze tra le due dimensioni sono la batteria – 7.040 mAh contro 10.090 mAh – e, ovviamente, la grandezza.

Internamente, i tablet sono abbastanza simili. Abbiamo uno Snapdragon 865+, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, uno slot microSD, fotocamere posteriori ultrawide da 13 MP / 5 MP, una fotocamera frontale da 8 MP, altoparlanti quadrupli e tre colori: Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic Silver.

Come con il Tab S6, Samsung include una S Pen nella confezione di questo tablet. Anche con la scheda tecnica aggiornata del Galaxy Tab S7, S Pen sarà avrà una latenza di 9 ms, un enorme aggiornamento che si abbina in particolare all’iPad Pro e alla Apple Pencil che sono stati lo standard di riferimento nel mercato mobile per un po’.

Come con il Tab S6, la S Pen è montata magneticamente sul retro del tablet dove può anche ricaricarsi. Non è ancora chiaro quanto costeranno il Tab S7 e S7 +, ma Samsung dovrebbe svelare ufficialmente tutti i dettagli su questi due tablet durante il suo evento Galaxy Note 20 il 5 agosto.