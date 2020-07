Secondo uno studio l’influenza e la polmonite possono essere buoni per più di quello che suggeriscono i loro nomi. Vaccinarsi può anche ridurre il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer in futuro.

Questa è una scoperta incoraggiante che si basa su prove precedenti che la vaccinazione contro le comuni malattie da infezione, come l’influenza, è associata a un ridotto rischio di Alzheimer e un ritardo nell’insorgenza della malattia.

Alzheimer, ridotto grazie ai vaccini antinfluenzali comuni

L’uso regolare del vaccino antinfluenzale, soprattutto a partire dalla tenera età, può aiutare a prevenire le infezioni virali che potrebbero causare effetti sul sistema immunitario. Queste infezioni virali possono innescare il declino cognitivo correlato all’Alzheimer.

Tuttavia gli esperti affermano che sono necessari ulteriori studi per stabilire la relazione tra l’assunzione di questi vaccini e il rischio ridotto. Non esiste ancora una cura per la malattia di Alzheimer, ma la ricerca mostra che prestare attenzione a determinati fattori chiave dello stile di vita, tra cui dormire, nutrirsi ed esercitarsi in modo adeguato, può influenzare il rischio individuale di una persona. Essere vaccinati può rientrare in quella categoria.

Se vaccinarsi per influenza o polmonite, da solo, può ridurre il rischio di Alzheimer, allora questi sono messaggi importanti da divulgare al pubblico, ha detto alla CNN il responsabile scientifico della Alzheimer Association, Maria Carrillo.

Vaccino antinfluenzale e Alzheimer

Il primo studio, presentato da Albert Amran ha esaminato un ampio set di dati sanitari americani di oltre 9000 pazienti di età superiore ai 60 anni. I ricercatori hanno scoperto che una vaccinazione antinfluenzale era associata a una riduzione del 17% nell’incidenza dell’Alzheimer.

Coloro che sono stati vaccinati più di una volta nel corso degli anni hanno visto un’ulteriore riduzione dell’incidenza del 13%. L’associazione protettiva sembrava essere più forte per coloro che hanno ricevuto il loro primo vaccino in giovane età. “C’è stata una preoccupazione nella comunità medica che molte fonti di infiammazione, come le infezioni del tratto urinario, peggiorano il decorso dei pazienti con malattia di Alzheimer”, ha detto Amran alla CNN. “Quindi, siamo stati preoccupati che le vaccinazioni, una forma di infiammazione, potrebbero anche peggiorare il corso di AD.”

Allo stesso tempo, ha detto Amran, i medici raccomandano le vaccinazioni antinfluenzali per le persone con Alzheimer perché l’influenza è spesso mortale. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, l’influenza ha ucciso tra le 12.000 e le 61.000 persone ogni anno negli Stati Uniti dal 2010.

Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare il meccanismo biologico per questo effetto, perché e come funziona nel corpo, ha detto Amran. Una delle teorie del suo team è che l’effetto della vaccinazione può essere correlato a mantenere il sistema immunitario “in forma” quando le persone invecchiano. Un’altra teoria è che la prevenzione dell’influenza stessa può essere rilevante.

Vaccino contro la polmonite e AD

Il secondo studio ha esaminato le associazioni tra il vaccino pneumococcico, con e senza un vaccino antinfluenzale di accompagnamento, e il rischio di Alzheimer. Lo studio ha analizzato oltre 5.000 persone con più di 65 anni che stavano partecipando allo studio sulla salute cardiovascolare; uno studio a lungo termine finanziato dal governo sui fattori di rischio per le malattie cardiovascolari.

I ricercatori hanno scoperto che l’assunzione di un vaccino contro lo pneumococco tra i 65 e i 75 anni riduceva il rischio di sviluppare l’Alzheimer dal 25 al 30%. Tuttavia, la più grande riduzione del rischio di Alzheimer è stata osservata tra le persone vaccinate contro la polmonite che non avevano il gene del rischio.