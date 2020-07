Il noto operatore virtuale di WindTre, Very Mobile ha deciso di strabiliare gli utenti con il lancio di una tariffa davvero competitiva. Questa, infatti, garantisce ben 100 GB di traffico dati in 4G ad un prezzo mai visto prima. In questo articolo, andiamo a spiegarvi, nel dettaglio, le condizioni dell’offerta.

Very Mobile è sul mercato della telefonia da poco tempo. Nonostante ciò, ha già una grossa fetta di clienti. Il tutto, ovviamente, è dovuto al supporto della linea WindTre e al prezzo super conveniente delle sue tariffe. La promozione di cui parliamo oggi, ad esempio, farà sicuramente gola a molti. Ecco in cosa consiste.

Very Mobile: minuti, messaggi e giga a soli 6,99 euro al mese

La promo 6,99 di Very Mobile risulta essere una delle più interessanti presenti sul mercato. Questa, infatti, offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G a soli 6,99 euro al mese. Nel costo mensile sono compresi anche tutti i servizi come “Ti ho cercato” e “hotspot”. Un’ottima offerta per coloro che hanno necessità di una grossa quantità di giga sul proprio smartphone.

Ricordiamo che la promozione è attivabile solamente da coloro che mantengono il proprio numero provenendo da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO. Il costo della SIM online è completamente gratuito mentre, il costo di attivazione dell’offerta è in sconto a soli 5 euro. Passare a Very Mobile risulta essere molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è recarsi sul sito ufficiale dell’operatore o presso un qualsiasi store autorizzato. Al momento, non è stata comunicata una data di termine della promozione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.