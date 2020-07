L’app Alexa di Amazon sta finalmente ricevendo il necessario rinnovamento. A partire da oggi, l’app Alexa avrà una schermata iniziale completamente nuova con una navigazione aggiornata che evidenzia abilità incentrate su Alexa e un’esperienza più personalizzata. Le abilità di terze parti sono state inoltre spostate dalla schermata principale a favore di altre funzionalità di prima parte.

La schermata principale ora avrà suggerimenti personalizzati basati sull’utilizzo di Alexa. Quindi, se usiamo Alexa per riprodurre musica o controllare la tua casa intelligente, vedremo quei comandi ben visibili sullo schermo. Secondo Amazon, i clienti vedranno i controlli per le funzionalità attualmente attive, quindi potremo, ad esempio, regolare il livello del volume degli Echo Buds in quel momento.

Gli utenti alle prime armi, d’altra parte, vedranno suggerimenti su come iniziare con Alexa, nonché su come utilizzare altri servizi Amazon come Amazon Music o su come aggiungere alla loro lista della spesa Amazon.

I nuovi pulsanti di Alexa

Il pulsante Alexa è ora in alto invece che in basso, cosa che Amazon ci aiuterà a trovare. Inoltre, possiamo anche semplicemente dire “Alexa” per attivarlo senza mani, che è stata annunciata all’inizio di questo mese.

Il pulsante “Altro” è stato anche aggiornato da un menu anonimo in alto a sinistra a un posizionamento effettivo sulla barra di navigazione principale. Qui è dove andare per accedere a funzionalità come Promemoria, Routine, Abilità, Impostazioni e altro. Amazon sta implementando questa funzione nel prossimo mese e si aspetta che tutti lo abbiano entro la fine di agosto. L’aggiornamento è disponibile per Android, iOS e Fire OS.