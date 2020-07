Dopo un periodo di pausa in cui ha deciso di riproporre alcuni pacchetti leggende iconici del gioco, la casa del fenomeno videoludico ha deciso di lanciarne uno totalmente nuovo ispirato all’estate. Stiamo parlando, ovviamente, del tanto atteso pacchetto di Leggende Estive. Questo era già stato scovato nei codici di gioco dell’ultimo aggiornamento di Fortnite. Da poche ore, tutti possono acquistarlo. Scopriamo in cosa consiste.

I pacchetti di leggende sono oramai una tradizione all’interno del battle royale di Epic Games. Nel corso dei mesi, infatti, ne abbiamo visti nascere una marea. Quello di cui vi parliamo oggi, però, risulta essere molto particolare. Si tratta, infatti, del primo pacchetto di leggende dedicato esclusivamente all’estate. Ecco cosa contiene.

Fortnite: pacchetto Leggende Estive disponibile a soli 19,99 euro

Come molti di voi già sapranno, i pacchetti leggende di Fortnite contengono esclusivi cosmetici da poter utilizzare all’interno del gioco. Il set Leggende Estive propone ben 3 diversi costumi e 3 dorsi decorativi ad un prezzo davvero incredibile, 19,99 euro. Le skin sono tutte in rarità viola, due hanno diversi stili alternativi. Il loro nome è: Pugno tropicale di Zoey, Sbananita e Fiaba estiva. I dorsi decorativi, invece, si chiamano: Turbinio aspro, Banana cabana e Pacchetto trappoliere. Il valore dei costumi è di ben 45 euro. Parliamo di un risparmio maggiore al 50%.

Il pacchetto è arrivato nelle scorse ore in tutti gli store ufficiali. Epic Games non ha dato informazioni in merito alla sua permanenza. Se siete interessati, vi consigliamo di acquistarlo il prima possibile per evitare di rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.