La mancanza di api nelle aree agricole sta limitando l’offerta di alcune colture alimentari, secondo un nuovo studio con sede negli Stati Uniti, suggerendo che il declino degli impollinatori potrebbe avere gravi conseguenze per la sicurezza alimentare globale. Le specie di api selvatiche, come i bombi, stanno soffrendo la perdita del loro habitat a causa dell’uso di pesticidi tossici e, sempre più, della crisi climatica.

Le api gestite, nel frattempo, sono curate dagli apicoltori, ma sono state assalite dalle malattie, il che porta a temere che i tre quarti delle colture alimentari del mondo dipendenti dagli impollinatori potrebbero vacillare a causa dell’assenza di api. La nuova ricerca sembra confermare alcune di queste paure.

Dei sette raccolti studiati coltivati ​​in 13 stati in tutta l’America, cinque hanno dimostrato che la mancanza di api sta ostacolando la quantità di cibo che può essere coltivata, tra cui mele, mirtilli e ciliegie. Un totale di 131 campi coltivati ​​sono stati esaminati per l’attività delle api e l’abbondanza di colture da una coalizione di scienziati provenienti da Stati Uniti, Canada e Svezia. “Le colture che hanno ottenuto più api hanno prodotto una produzione significativamente maggiore”, ha dichiarato Rachael Winfree, ecologista della Rutgers University, autore senior dell’articolo pubblicato dalla Royal Society. “Sono rimasto sorpreso, non mi aspettavo che si sarebbero limitati a questo.”

L’importanza delle api

I ricercatori hanno scoperto che le api autoctone selvatiche hanno contribuito in modo sorprendentemente ampio all’impollinazione nonostante operassero in aree ad allevamento intensivo in gran parte denudate della vegetazione che le supporta. Le api selvatiche sono spesso impollinatori più efficaci delle api, ma la ricerca ha dimostrato che diverse specie sono in netto declino. Il calabrone arrugginito, ad esempio, è stata la prima ape ad essere inserita nell’elenco delle specie in pericolo di estinzione nel 2017 dopo aver subito un crollo dell’87% negli ultimi due decenni.

Parti dell’agricoltura americana sono sostenute da api mellifere, replicate freneticamente e spostate in tutto il paese negli alveari per soddisfare un crescente bisogno di impollinazione delle colture. Le mandorle, una delle due colture che non hanno dimostrato di soffrire della mancanza di api nello studio, vengono coltivate principalmente in California, dove la maggior parte degli alveari vengono trasportati ogni anno per un imponente evento di impollinazione.

Gli Stati Uniti sono in prima linea nelle tendenze divergenti che si stanno replicando in altre parti del mondo. Poiché l’agricoltura sta diventando più intensa per nutrire una popolazione globale in crescita, tattiche come l’appiattimento dei prati di fiori selvatici e l’irrorazione di grandi quantità di insetticida stanno danneggiando seriamente le popolazioni di api cruciali per l’impollinazione delle colture.

Produzione di cibo a rischio, possibile crisi alimentare?

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, la quantità di produzione agricola dipendente da insetti e altri impollinatori è aumentata del 300% negli ultimi 50 anni. Le carenze di impollinazione potrebbero far sì che alcuni ortofrutticoli diventino più rari e costosi, innescando deficit nutrizionali nelle diete. Gli alimenti di base come riso, grano e mais non saranno colpiti da questa crisi, poiché vengono impollinati dal vento.

“Le colonie di api sono più deboli di una volta e le api selvatiche stanno diminuendo, probabilmente di molto”, ha detto Winfree. “L’agricoltura sta diventando più intensa e ci sono meno api, quindi ad un certo punto l’impollinazione diventerà limitata. Anche se le api sono sane, è rischioso fare così tanto affidamento su una singola specie di api. È prevedibile che i parassiti prendano di mira l’unica specie che abbiamo in questi campi coltivati ​​monoculturali.”

Il documento raccomanda agli agricoltori di comprendere meglio la quantità ottimale di impollinazione necessaria per aumentare i raccolti, nonché di verificare se il livello di pesticidi e fertilizzanti immessi nei campi è appropriato. “Le tendenze che stiamo vedendo ora ci stanno preparando per problemi di sicurezza alimentare”, ha detto Winfree. “Ora non siamo ancora in una crisi totale, ma le tendenze non vanno nella giusta direzione. Il nostro studio dimostra che questo non è un problema tra 10 o 20 anni, ma sta accadendo proprio ora.”