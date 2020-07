Iapetus, scoperta una base aliena sulla terza luna più grande di Saturno?

La luna di Saturno, Iapetus, può sembrare completamente priva di vita, ma un ricercatore UFO crede che sia la dimora di esseri alieni. L’affermazione shock è stata fatta dopo che una strana struttura, ritenuta lunga almeno cinque chilometri, è stata avvistata sulla terza luna più grande di Saturno.

Non solo un ricercatore alieno afferma di aver individuato la struttura su Iapetus, una delle 62 lune che orbitano attorno al gigante inanellato Saturno, ma ha aggiunto che la NASA sta tentando di nascondere le prove.

Iapetus è una grande base aliena?

Il famoso cacciatore di alieni Scott C Waring ha fatto la sua richiesta sul suo blog ET Database, affermando: “Stavo usando un’app sul mio iPhone chiamata Saturn Atlas quando ho notato un’enorme struttura nera sulla luna Iapetus. La struttura è enorme, larga circa 5 km, larga 4 km e alta 1,5 km. L’area è completamente sfocata dalla NASA per nasconderla, ma si distingue ancora molto bene. Ho cercato molte altre foto di questa luna, nessuna di queste ha ancora questa struttura. Quest’app utilizza un vecchio indice della NASA che non contiene più quelle foto, ma fortunatamente per noi, l’app non le ha aggiornate o modificate. Prova al 100% che gli alieni esistono e prosperano su una luna di Saturno.”

Tuttavia, gli scettici e la NASA affermano che la struttura e altre scoperte simili sono solo gli effetti della pareidolia, un fenomeno psicologico quando il cervello inganna gli occhi nel vedere oggetti o forme familiari dove non esistono. La NASA ha dichiarato: “Pareidolia è il fenomeno psicologico in cui le persone vedono forme riconoscibili in nuvole, formazioni rocciose o oggetti o dati altrimenti non correlati. Ci sono molti esempi di questo fenomeno sulla Terra e nello spazio.”