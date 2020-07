Perché le ascelle producono l’odore caratteristico del nostro corpo?

I ricercatori dell’Università di York hanno precedentemente dimostrato che solo pochi batteri nella tua ascella sono i veri colpevoli del BO, ovvero dell’odore del corpo. Ma ora, lavorando con scienziati Unilever, hanno identificato un enzima BO unico trovato solo nei batteri che vivono sotto il braccio che è responsabile dell’odore delle ascelle. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, evidenzia come determinati batteri abbiano sviluppato un enzima specializzato per produrre alcune delle molecole chiave riconosciute come BO.

Le ascelle e l’odore del corpo

La co-prima autrice, la dott.ssa Michelle Rudden, del dipartimento di biologia dell’Università di York, ha dichiarato: “Risolvere la struttura di questo enzima BO ci ha permesso di individuare il passaggio molecolare all’interno di determinati batteri che producono molecole di odore. Questo è un progresso chiave nella comprensione del funzionamento dell’odore corporeo e consentirà lo sviluppo di inibitori mirati che fermano la produzione di BO alla fonte senza interrompere il microbioma delle ascelle.”

Le ascelle ospitano una variegata comunità di batteri che fa parte del tuo naturale microbioma cutaneo. Gli scienziati identificano lo Staphylococcus hominis come uno dei principali microbi dietro l’odore del corpo. I ricercatori hanno scoperto l’enzima trasferendolo in batteri che non producono nessun odore ed hanno scoperto che ha anche iniziato a produrre un odore. Quando i batteri sotto l’ascella incontrano il sudore producono prodotti pungenti chiamati tioalcoli che sono responsabili dell’odore, spesso sgradevole, motivo per cui si utilizzano appositi deodoranti.