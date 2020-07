Oggi, vogliamo parlarvi di una delle tariffe PosteMobile più convenienti di sempre. Stiamo parlando, ovviamente, di Creami Relax 100. Per chi non lo sapesse, questa è un piano molto particolare perché cambia, in meglio, con il tempo. In questo articolo andiamo ad elencarvi tutti i dettagli.

PosteMobile continua a far scintille sul territorio Italiano. Dopo aver proposto le nuove tariffe Creami, questo ha dato non poco filo da torcere alla concorrenza. L’offerta Creami Relax 100 di cui vi parliamo oggi, potrebbe scadere il prossimo 1 agosto, di conseguenza, se siete interessati, approfittatene al più presto!

PosteMobile Creami Relax 100: minuti illimitati, messaggi illimitati e fino a 100 GB ad un prezzo pazzesco

Creami Relax 100 è la tariffa di PosteMobile che premia la fedeltà degli utenti. Più mesi si resta con l’operatore, più l’offerta diventa vantaggiosa. Si parte da una base con minuti illimitati, messaggi illimitati e 80 GB di traffico dati in 4G fino a 300 Mbps a 10 euro al mese. I vantaggi si iniziano a sentire dopo il quarto rinnovo, dove il costo mensile scende a 9 euro. Un ulteriore step si ha poi dal settimo rinnovo in poi con la riduzione a 8 euro. Un ultimo premio viene dato dal tredicesimo rinnovo in poi dove i giga passano automaticamente da 80 a 100.

La promozione può essere attivata da chiunque, anche da coloro che sono già in PosteMobile. Il costo di attivazione e della SIM per nuovi clienti è di 15 euro (10 se fatta online). I già clienti, invece, dovranno sborsare un’attivazione di 19 euro. Come già detto, la promozione potrebbe scadere il primo agosto. Non sappiamo se la casa deciderà di prorogarla. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.