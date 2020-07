Epic Games risulta essere imbattibile quando si tratta di organizzare eventi live all’interno dei videogiochi. Il noto battle royale della casa, Fortnite, ospiterà nuovamente un concerto esclusivo del noto DJ Diplo. Per l’occasione, l’azienda ha pensato ad un regalo speciale per tutti gli utenti. Scopriamo insieme di che si tratta.

L’evento live che vede protagonista il noto disc jokey Diplo si terrà all’interno della modalità Party Royale di Fortnite. Potranno partecipare all’evento tutti gli utenti del mondo. Ci saranno due date, una live e una replica. Oltre al regalo speciale, anche una serie di cosmetici a tema nel negozio oggetti.

Fortnite: ecco la copertura armi esclusiva per il concerto di Diplo

”Diplo Presents: Higher Ground”, è questo il nome ufficiale dell’evento musicale con protagonista Diplo che si terrà stasera. Ebbene sì, stasera 31 luglio, alle ore 20:00 italiane si potrà salire sul palco principale di Party Royale per assistere lo spettacolo. Questo avrà una durata di circa 30 minuti. Non sarà necessario accedere in anticipo alla modalità, si potrà entrare al concerto anche dopo il suo inizio. Come abbiamo già detto, ci sarà anche una replica. Questa si terrà martedì 4 agosto alle ore 03:00 italiane.

Passiamo ora al regalo speciale. Tutti gli utenti che si collegano al gioco a partire da oggi e fino alle ore 02:00 di domenica 2 agosto riceveranno gratuitamente una copertura armi rara reattiva alla musica. Ma non è tutto, sono già disponibili all’interno del negozio oggetti, tutta una serie di cosmetici dedicati alla musica. Anche questi, saranno disponibili per un periodo limitato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.