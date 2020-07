Gli iPhone 12 sono tra gli smartphone più attesi dell’anno. Questi, a detta degli analisti, porteranno in campo molte novità. Secondo il noto sito DigiTimes, però, ciò non basterà a renderli un successo. La chiave, infatti, risiederà nel prezzo a cui verranno proposti. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Stando a quanto dichiarato da diversi leaker, i prossimi melafonini saranno finalmente dotati dei tanto richiesti chip 5G. Come al solito, Apple arriva in ritardo rispetto alla concorrenza. Se vuole rendere il suo prodotto appetitoso dovrà proporre, tra le tante cose, anche un prezzo competitivo. E’ questo l’unico modo per far diventare iPhone 12 un vero successo. Come andranno a finire le cose?

iPhone 12: il costo non aumenterà nonostante il chip 5G

Sono già una miriade i dispositivi sul mercato che propongono la tecnologia 5G. Se Apple vuole accaparrarsi una grossa fetta di mercato deve proporre un prezzo competitivo per gli iPhone 12. Da qui l’ipotesi che, forse, gli iPhone di quest’anno non subiranno rincari di prezzo, anzi, potrebbe esserci addirittura una leggera riduzione. Ovviamente, non dobbiamo aspettarci miracoli. I top di gamma continueranno a superare ampiamente i 1000 euro. C’è una remota possibilità, inoltre, che Apple presenti anche delle versioni di iPhone 12 dotate di chip 4G per ridurre i costi. Al momento, però, non ci sono conferme a riguardo.

Ricordiamo che, salvo imprevisti, i nuovi melafonini verranno presentati nel corso del mese di settembre tramite un keynote online. Il debutto dei dispositivi sul mercato potrebbe subire un leggero ritardo a causa delle problematiche legate all’emergenza Covid-19. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.