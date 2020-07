Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ha dichiarato di ritenere che il suo Paese non dovrà mai più fare guerre perché il suo arsenale nucleare garantisce la sua sicurezza. In un discorso al gruppo di veterani in occasione del 67° anniversario dell’armistizio che ha effettivamente concluso la guerra di Corea il 27 luglio, Kim Jong-un ha affermato che le armi nucleari consentirebbero alla Corea del Nord di difendersi “contro qualsiasi pressione e minacce forze militari di imperialisti e forze ostili”.

“Con il nostro deterrente nucleare di autodifesa, affidabile ed efficace, non ci sarà più guerra su questa terra e la sicurezza e il futuro del nostro Paese saranno garantiti per sempre“, ha affermato il leader nordcoreano, secondo la Central News Agency della Corea. do Norte (KCNA).

Una guerra-non-guerra

Per anni, la Corea del Nord ha definito la sua ricerca di armi nucleari come puramente difensiva e progettata per prevenire tentativi di invasione o cambio di regime. Tuttavia, alcuni esperti sostengono che le armi nucleari incoraggeranno Pyongyang, consentendo al regime di Kim Jong-un di adottare politiche più ostili e bellicose, dissuadendo gli avversari dal rispondere alle aggressioni di livello inferiore.

Indipendentemente dal motivo per cui la Corea del Nord sta creando armi nucleari e missili balistici, i commenti di Kim lunedì sono un importante promemoria di quanto sarà difficile fare un accordo che costringa Pyongyang a rinunciare a un programma che considera fondamentale per il proprio sopravvivenza.

Il discorso di Kim ha avuto luogo in una delle festività più importanti della Corea del Nord: l’anniversario della “vittoria del popolo coreano nella grande guerra per la liberazione della madrepatria“, in questo modo la Corea del Nord si riferisce alla guerra di Corea.

La maggior parte degli storici concorda sul fatto che il conflitto iniziò quando Kim II-Sung, il nonno dell’attuale leader nordcoreano, invase il sud nel tentativo di riunire forzatamente la penisola coreana. Tuttavia, la Corea del Nord insegna ai suoi cittadini che la guerra è iniziata quando gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno marciato nel nord – e che Pyongyang ha vinto la guerra grazie alla guida di Kim II-Sung.

Mentre alcuni erano ottimisti sul fatto che il vertice di Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Singapore, a giugno 2018, avrebbero potuto portare a una svolta, i colloqui nucleari tra Washington e Pyongyang non sono riusciti a compiere progressi tangibili. I due si sono incontrati di nuovo a febbraio ad Hanoi, in Vietnam. Ma il vertice si è concluso senza alcun accordo nucleare.

Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano e seconda figura più potente del Paese, ha dichiarato all’inizio di questo mese che gli Stati Uniti avrebbero bisogno di adottare una nuova strategia negoziale se la Corea del Nord avesse concordato un futuro incontro tra Trump e Kim.

Kim ha anche affermato di ritenere che i parametri dei negoziati tra i due Paesi debbano cambiare per concentrarsi sul “ritiro dell’ostilità” dagli Stati Uniti alla Corea del Nord invece di concentrarsi sulla negoziazione della denuclearizzazione per allentare le sanzioni, essenzialmente aumentando il prezzo per colloqui futuri tra Washington e Pyongyang.

Per anni, la Corea del Nord ha accusato gli Stati Uniti di impiegare quella che chiama “politica ostile” contro il regime di Kim Jong-un, indicando l’alleanza di Washington con la Corea del Sud, il suo impegno a proteggere il Paese sotto l'”ombrello nucleare” degli Stati Uniti e l’invio delle forze statunitensi nel Paese.