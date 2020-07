La nota azienda tecnologica OPPO ha appena annunciato l’arrivo, sul mercato italiano, di un suo atteso prodotto. Ovviamente, stiamo parlando di OPPO Watch. Il diretto rivale di Apple Watch si preannuncia un successo assicurato grazie alle caratteristiche innovative e al basso costo. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

OPPO Watch è il primo smartwatch al mondo con display a doppia curvatura. Presente sul mercato asiatico già da un po’, farà il suo debutto ufficiale in Italia dopo l’estate. In questo articolo, andiamo ad elencarvi quelli che sono i punti di forza del dispositivo.

OPPO Watch: la tecnologia a portata di polso

Lo smartwatch arriverà nel nostro paese in due differenti varianti: una con cassa da 41 mm e una con cassa da 46 mm. Entrambe le varianti saranno disponibili nella colorazione black. Quella da 41 mm, inoltre, sarà proposta anche nel colore pink gold. OPPO Watch presenta il supporto del sistema operativo di Google, Wear OS. Ciò, permette una personalizzazione massima del dispositivo. Ovviamente, non mancano funzioni dedicati allo sport e alla salute della persona. Punti di forza sono l’autonomia (1 giorno con soli 15 minuti di ricarica), la funzione di monitoraggio del sonno e la funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca.

Come abbiamo già anticipato, il prodotto arriverà sul mercato italiano dopo l’estate. Al momento, non si ha ancora una data precisa. Incerto anche il prezzo. Si suppone, però, che questo si aggirerà intorno ai 200/300 euro. Non vediamo l’ora di provare con mano questo magnifico dispositivo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.