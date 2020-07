Samsung Galaxy M31s, ufficiale il nuovo smartphone di media fascia

Nonostante il periodo non positivo per l’azienda coreana Samsung, costretta a trovarsi superata nelle vendite e nell’apprezzamento generale dalla diretta concorrente Huawei, è stato recentemente ufficializzato un nuovo smartphone della linea M, il Samsung Galaxy M31s, un dispositivo di media-bassa fascia ma allo stesso tempo con delle specifiche tecniche di tutto rispetto, che lo rendono sicuramente uno smartphone molto interessante e competitivo. Scopriamo la sua scheda tecnica nel dettaglio.

Le specifiche tecniche del Samsung Galaxy M31s

Lo smartphone ha un ottimo display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e protezione vetro Gorilla Glass 6, che assicura da urti e polvere. E’ importante sottolineare che sul display è presente un foro centrale, che contiene la fotocamera anteriore. Per quanto concerne il reparto hardware, è presente l’ottimo chipset Exynos 9611, supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna, espandibile ovviamente tramite apposita micro sd.

Parlando invece del reparto fotografico, ci sono ben quattro sensori posteriori, rispettivamente da 64 mp, 12 mp e due da 5 megapixel, ognuno con determinate funzioni, ed uno anteriore da 32 megapixel.

Lo smartphone monta una impressionante batteria da 6000mAh che garantisce un’autonomia prolungata e che supera abbondantemente le 24 ore. Inoltre, possiede anche la ricarica rapida a 25W e la ricarica inversa. Altre specifiche tecniche sono la porta usb Type-C, il jack audio da 3,5 mm, la presenza dell’NFC ed il sistema operativo che è ovviamente Android 10.

Il Samsung Galaxy M31s dovrebbe essere in vendita in India dal prossimo 6 Agosto, per poi arrivare in Europa Il prezzo stimato è di circa 220 euro al cambio attuale, mentre per il modello con 8GB di RAM si deve spendere sui 20 euro in più.