La casa della mela morsicata, Apple, si sta dando davvero da fare con la sua gamma di computer. Nelle scorse ore, questa ha richiesto la certificazione di un nuovo modello di batteria per MacBook Air. Un’innovativa variante del noto portatile potrebbe arrivare a breve sul mercato. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

La certificazione della nuova batteria è comparsa nei database di UL Demko e della Cina Certification Corporation. Si trada di una batteria 49,9 Wh con capacità di 4380 mAh. Non ci sono conferme ufficiali che si tratti di una batteria per MacBook Air. La quasi totale somiglianza, però, con quella attualmente montata sui dispositivi fa inequivocabilmente pensare a questi.

Apple: MacBook Air con processore Silicon a breve?

Si parla del debutto di un nuovo modello di MacBook Air da oramai qualche settimana. La certificazione della batteria emersa nelle scorse ore altro non è che un’ulteriore conferma di quanto già molti sospettano. Ricordiamo che Apple ha annunciato, nel corso del WWDC 2020, che entro fine anno arriverà almeno un Mac dotato di processore Apple Silicon. Sono molti gli analisti che sostengono che uno dei primi in assoluto potrebbe essere proprio MacBook Air. Un processore del genere, associato alla batteria certificata, permetterà di aumentare notevolmente l’autonomia del device.

Al momento, non abbiamo informazioni precise in merito alla data di debutto del nuovo MacBook Air. Il fatto che la mela morsicata abbia certificato la batteria significa che non manca molto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.