Sono oramai settimane che Facebook cerca di trasformare Instagram in un qualcosa di più di un semplice social. Dopo il lancio, lo scorso maggio, di Shops, l’azienda fa un altro passo avanti verso il cambiamento. Da poche ore, infatti, è arrivata Instagram Shop, la sezione dedicata allo shopping veloce ed intuitivo. Scopriamo come funziona.

Non è la prima volta che Instagram offre alle aziende la possibilità di mettere in vendita i loro prodotti tramite il noto social. Con Shop, però, tutto diventa molto più semplice ed intuitivo. Una sezione dedicata all’interno del tab Esplora permette agli utenti di vedere tutti i prodotti con un solo click. Ma non è tutto, Instagram li filtrerà appositamente in base ai profili seguiti per vedere sempre ciò che piace.

Instagram: Shop migliora l’esperienza di acquisto tramite il social

Ebbene sì, oltre ad avere la loro classica vetrina di prodotti, le varie aziende potranno esporre i loro prodotti anche tramite la sezione dedicata “Shop”. Per gli utenti, acquistare i propri capi preferiti sarà più semplice che mai. Come già detto, questi riceveranno suggerimenti personalizzati in base agli account seguiti. In questo modo, si eviterà di vedere prodotti non interessanti. Nel corso delle prossime settimane, a semplificare maggiorente il tutto, arriverà anche una tab dedicata allo shop nella barra di ricerca.

Tutte queste feature hanno lo scopo di incentivare piccole e grandi aziende a promuovere i loro prodotti ma non solo, anche di offrire all’utente un qualcosa di diverso dal classico social network. Sarà riuscita la casa a raggiungere il suo scopo? Restate in attesa per aggiornamenti a riguardo.