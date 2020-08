Chi non ha voglia di acquistare la versione fisica a 10 dischi di Microsoft Flight Simulator, oggi Steam annuncia che il titolo arriverà digitalmente anche sul suo negozio online. Il gioco sarà disponibile sullo store il prossimo mese, quindi gli acquirenti interessati potranno decidere se comprarlo lì oppure optare per la versione che arriverà nel negozio Microsoft.

La pagina Steam di Flight Simulator è già stata aperta ed è già possibile pre-ordinare il titolo scegliendo tra le edizioni standard e deluxe del gioco, quest’ultima la quale include aerei e aeroporti extra da esplorare.

Microsoft Flight Simulator, realtà virtuale e supporto TrackIR

Microsoft ha anche rivelato alcuni dettagli in più sul supporto TrackIR e VR del gioco. Il supporto per TrackIR, il controller di tracciamento del movimento ottico di Microsoft, sarà disponibile al lancio, mentre la realtà virtuale è in arrivo più in là durante quest’anno. Sembra che stiano programmando il rilascio del supporto VR in modo che corrisponda al rilascio di HP Reverb G2, una nuova cuffia prodotta da Microsoft, Valve e HP.

Microsoft Flight Simulator uscirà il 18 agosto su Steam e sul Microsoft Store con prezzi a partire € 70. L’edizione standard del gioco sarà disponibile anche gratuitamente su Xbox Game Pass per PC. Il gioco è attualmente in Closed Beta, quindi probabilmente usciranno presto numerosi video sul gioco.