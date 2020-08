Perseverance, il nuovo rover della NASA lanciato su Marte

Luglio è stato un mese eccezionalmente intenso per gli esploratori robotici marziani. La sonda degli Emirati Arabi Uniti ha lasciato la Terra per il pianeta rosso il 19 luglio e la cinese Tianwen-1, contenente un trio di robot, è seguita poco dopo. Ora è il turno della NASA. Giovedì ha lanciato in modo impeccabile due esploratori robotici sul pianeta rosso: un rover di nuova generazione, noto come Perseverance, e un elicottero, noto come Ingenuity.

L’ingegno è una dimostrazione tecnologica, che mira a essere il primo veicolo per raggiungere il volo a motore su un altro pianeta. Perseverance, invece, ha una missione più grande e più audace, che potrebbe cambiare per sempre la nostra comprensione del cosmo. Cercherà segni di vita passata sul pianeta rosso.

Il nuovo rover Perseverance per Marte

Il Marte secco e polveroso che conosciamo oggi era molto diverso nel profondo passato. L’ultimo rover sta creando una linea guida per una zona di Marte che un tempo ospitava un lago, un luogo perfetto per cercare segni di antichi microbi. Da Sojourner nel 1997, la NASA ha inviato una serie di esploratori a ruote sempre più sofisticati su Marte. Perseverance è l’ultimo ed il più grande e, nel luglio 2020, è stato lanciato in un viaggio epico attraverso lo spazio.

Gli obiettivi principali di tale spedizione e del rover nel dettaglio sono: