Coronavirus, la creazione del vaccino sta facendo passi da gigante

Un nuovo vaccino sperimentale è in test presso le scimmie e in via precoce su persone sane, e sembra attivare un'ottima risposta immunitaria al coronavirus

Uno studio di Johnson & Johnson mostra che il lavoro su un vaccino sperimentale, che è stato testato sulle scimmie, crea una forte risposta immunitaria che protegge dalle infezioni dopo una singola dose. Il principale candidato vaccinale della compagnia ha protetto contro l’infezione dal nuovo coronavirus COVID-19, in studi preclinici. I dati, pubblicati sulla rivista Nature, mostrano che il vaccino ha creato una risposta immunitaria, dimostrata da “anticorpi neutralizzanti”.

Dice che il vaccino ha prevenuto l’infezione fornendo una protezione completa o quasi completa nei polmoni dal virus nei primati non umani, nello studio preclinico. A seguito dello studio, è stato avviato uno studio clinico precoce sull’uomo del candidato al vaccino in volontari sani negli Stati Uniti e in Belgio.

Il vaccino sperimentale per il coronavirus

Paul Stoffels, Vice Presidente del Comitato Esecutivo e Chief Scientific Officer, Johnson & Johnson, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di vedere questi dati preclinici perché mostrano che il nostro candidato al vaccino SARS-CoV-2 ha generato una forte risposta anticorpale e ha fornito protezione con una singola dose. I risultati ci danno fiducia mentre progrediamo nello sviluppo del nostro vaccino e nella produzione di alto livello in parallelo, dopo aver avviato uno studio di Fase 1/2 a luglio con l’intenzione di passare a uno studio di Fase 3 a settembre.”

Lo studio ha visto le scimmie sottoposte a prototipi di vaccino prima di essere esposte all’infezione da SARS-CoV-2. Su sette prototipi testati nello studio, è emerso che Ad26-S.PP presentava i più alti livelli di anticorpi neutralizzanti per combattere le infezioni. I sei primati non umani a cui è stato somministrato il jab non presentavano virus rilevabili nel tratto respiratorio inferiore dopo l’esposizione a SARS-CoV-2, lo studio ha detto. Esso, inoltre, ha aggiunto che solo uno dei sei ha mostrato livelli molto bassi di virus in un tampone nasale in due punti temporali.