Sappiamo che il covid-19 può entrare nel corpo attraverso il naso e la bocca, da qui le costanti raccomandazioni dei medici di indossare le protezioni per il viso e praticare l’allontanamento sociale.

E gli occhi? Dovremmo anche indossare occhiali o visiere? È certamente possibile che una persona possa contrarre il Covid-19 negli occhi, ha affermato il dott. Thomas Steinemann, portavoce clinico dell’American Academy of Ophthalmology.

Covid-19, possibile contrarre il virus attraverso gli occhi

Esistono già prove che la gente sta catturando il virus da goccioline che fluttuano nell’aria, ha confermato l’Organizzazione mondiale della sanità all’inizio di questo mese. Uno dei modi in cui le goccioline possono entrare nel tuo corpo è attraverso gli occhi. È anche possibile essere infettati toccando una superficie contaminata e quindi toccando l’occhio, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Contrarre il virus attraverso gli occhi è probabilmente meno probabile che farlo attraverso il naso o la bocca o dall’inalarlo, ha detto Steinemann. Inoltre se un numero significativo di persone si fosse infettato attraverso gli occhi, i medici avrebbero probabilmente visto più pazienti Covid-19 con congiuntivite, noti anche come occhi rosa.

Consideriamo anche il percorso che il virus dovrebbe prendere per infettarti. Avrebbe dovuto infettare la superficie dell’occhio ed essere portato al naso attraverso le lacrime, disse. Dal naso, viaggerebbe fino alla bocca o alla gola, e da lì alle vie aeree e ai polmoni. “È un percorso piuttosto tortuoso”, ha detto Steinemann. “Ma voglio sottolineare che è certamente plausibile.”

Proteggersi di più con visiere o occhiali

Quindi abbiamo bisogno di aggiungere occhiali o protezioni per il viso nel tuo guardaroba coronavirus? C’è stato un maggiore interesse attorno a questa domanda da quando il Dr. Anthony Fauci, il più grande esperto di malattie infettive della nazione, è stato interrogato in una recente intervista con ABC News.

“Se vuoi davvero una perfetta protezione delle tue superfici mucose dovresti proteggere tutte le superfici della mucosa Quindi, se hai occhiali o una protezione per gli occhi, dovresti usarlo. Non è universalmente raccomandato. Tuttavia se vuoi davvero essere completo, probabilmente dovresti usarlo, se puoi”, ha detto Fauci.

Alcune persone lo hanno inteso nel senso che Fauci stava esortando tutti a indossare una protezione per gli occhi. Altri si sono lamentati del fatto che forse le tute hazmat sarebbero state le prossime. Tuttavia, presso un municipio della Coronavirus della CNN, Fauci ha suggerito che i suoi commenti sulla copertura oculare erano esagerati.

Steinemann ha affermato che le protezioni per gli occhi sono state una mossa saggia per le persone che non possono praticare in modo affidabile l’allontanamento sociale o coloro che devono trovarsi in aree in cui l’aria può essere contaminata. Tuttavia per la persona media che lavora da casa o non entra in stretto contatto con gli altri, probabilmente è sufficiente indossare una maschera e mantenere una distanza di sicurezza dagli altri.

Questo perché i nostri occhi hanno già una buona protezione integrata, come le nostre palpebre e il riflesso per battere le palpebre. Quindi dovremmo indossare una sorta di copertura per gli occhi se ci troviamo in ​​situazioni ad alto rischio in cui è probabile che entriamo in contatto con il virus. E se vogliamo solo essere più sicuro, gli occhiali o una visiera possono aggiungere un ulteriore livello di protezione. Tuttavia per la persona media, indossare una maschera e praticare l’allontanamento sociale dovrebbe essere sufficiente.