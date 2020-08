Un nuovo studio mostra che altre stelle potrebbero avere fino a sette pianeti simili alla Terra in assenza di un gigante gassoso come Giove. Questa è la conclusione di uno studio condotto dall’astrobiologo dell’UC Riverside Stephen Kane, pubblicato questa settimana sull’Astronomical Journal.

La ricerca della vita nello spazio esterno è in genere focalizzata su quella che gli scienziati chiamano “zona abitabile”, che è l’area intorno a una stella in cui un pianeta in orbita potrebbe avere oceani di acqua liquida, una condizione per la vita come la conosciamo.

Nuovi esopianeti potrebbero ospitare vita come la Terra

Kane aveva studiato un vicino sistema solare chiamato Trappist-1, che ha tre pianeti simili alla Terra nella sua zona abitabile. “Questo mi ha fatto riflettere sul numero massimo di pianeti abitabili che una stella può avere e sul perché la nostra stella ne abbia solo uno”. Il suo team ha creato un sistema modello in cui simulavano pianeti di varie dimensioni in orbita attorno alle loro stelle.

Un algoritmo spiegava le forze gravitazionali e aiutava a testare come i pianeti interagivano tra loro per milioni di anni. Hanno scoperto che è possibile per alcune stelle supportarne fino a sette e che una stella come il nostro sole potrebbe potenzialmente supportare sei pianeti con acqua liquida.

Perché allora il nostro sistema solare ha un solo pianeta abitabile se è in grado di supportarne sei? Aiuta se il movimento dei pianeti è circolare piuttosto che ovale o irregolare, minimizzando qualsiasi contatto ravvicinato e mantenendo orbite stabili. Kane sospetta anche che Giove, che ha una massa due volte e mezzo quella di tutti gli altri pianeti del sistema solare messi insieme, abbia limitato l’abitabilità del nostro sistema.

Solo una manciata di stelle ha più pianeti nelle loro zone abitabili. Andando avanti, Kane prevede di cercare altre stelle circondate interamente da pianeti più piccoli. Queste stelle saranno i primi obiettivi per l’imaging diretto con i telescopi della NASA come quello dell’Osservatorio sull’esopianeta del Jet Propulsion Laboratory.

Beta CVn, una nuova stella con condizioni favorevoli

Lo studio di Kane ha identificato una di queste stelle, Beta CVn, che è relativamente vicina a 27 anni luce di distanza. Poiché non ha un pianeta simile a Giove, verrà incluso come una delle stelle controllate per più pianeti abitabili. Studi futuri implicheranno anche la creazione di nuovi modelli che esaminano la chimica atmosferica dei pianeti delle zone abitabili in altri sistemi stellari.

Progetti come questi offrono più di nuove strade nella ricerca della vita nello spazio. Offrono anche agli scienziati uno spaccato delle forze che un giorno potrebbero cambiare la vita sul nostro pianeta. Sebbene sappiamo che la Terra è stata abitabile per la maggior parte della sua storia, rimangono molte domande su come queste condizioni favorevoli si siano evolute nel tempo e sui driver specifici dietro quei cambiamenti.

Misurando le proprietà degli esopianeti i cui percorsi evolutivi possono essere simili ai nostri, otteniamo un’anteprima del passato e del futuro di questo pianeta e di ciò che dobbiamo fare per preservarne la sua abitabilità.