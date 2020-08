Google, il nuovo Pixel 4a verrà ufficialmente presentato il 3 Agosto

Il prossimo smartphone di Google, il Pixel 4a, doveva essere annunciato mesi fa. Purtroppo, per varie situazioni e complicanze, di cui anche dovute alla pandemia di Covid-19, la presentazione è stata rinviata, ma finalmente sta per arrivare. Il negozio online dell’azienda ora dice ai visitatori che “Il Google, proprio quello che stavate aspettando per telefono” verrà rivelato il 3 agosto. Non è possibile accedere al messaggio completo finché non si toccano le caselle e si abbinano i colori al logo di Google (blu, rosso, giallo, blu, verde e rosso). Google ha condiviso messaggi e immagini simili sui social media, incluso sull’account Twitter di Made by Google, il che suggerisce che un nuovo telefono è all’orizzonte.

Arriva il nuovo Google Pixel 4a

Ci sono vari riferimenti al display, alla perforazione e alle fotocamere del Pixel 4a nei materiali promozionali di Google. Il Pixel 4a dovrebbe seguire le orme del Pixel 3a dell’anno scorso. A maggio, l’azienda statunitense ha annullato la conferenza degli sviluppatori di I/O, quando avrebbe dovuto annunciare Pixel 4a. Il dispositivo ha continuato a perdere credito da allora, tuttavia, gli ultimi rapporti suggeriscono che presenterà un display OLED da 5,8 pollici, il chipset 730 di Qualcomm, 6 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione e una fotocamera da 12 megapixel.

Si tratta quindi di uno smartphone di medio-bassa fascia, con un prezzo contenuto, ma che comunque possiede una scheda tecnica di tutto rispetto, che scopriremo nel dettaglio ed a fondo nella presentazione ufficiale del prossimo 3 Agosto.