Se sperate che Google rilascerà un Pixel 5 XL questo autunno insieme al prossimo Pixel 5, potete considerare le vostre speranze infrante. Google ha dato l’ultimo colpo proprio in questi giorni. La compagnia non ha ancora annunciato nulla di ufficiale sui suoi piani per Pixel 5, tuttavia i suoi aggiornamenti software stanno parlando da soli. Ed è proprio da un nuovo aggiornamento dell’app Fotocamera incluso nell’ultima versione beta di Android 11 a dare la notizia. L’elenco dei telefoni inclusi nell’aggiornamento non include infatti nessun Pixel 5 XL.

Il sito 9to5Google ha investigato e scavato nell’aggiornamento di Google Fotocamera 7.5 per vedere ciò che è in arrivo per l’app. Il Pixel 5 è menzionato nell’app, così come i Pixel 4a e Pixel 4a XL, che sembrerebbero confermare che tutti questi modelli verranno spediti quest’anno. Sulla stessa linea, l’assenza di Pixel 5 XL potrebbe confermare quanto riportato.

L’aggiornamento di Camera 7.5 include anche suggerimenti di nuove funzionalità che arriveranno sui telefoni Pixel, comprese le prossime versioni di Google. Nell’aggiornamento sono presenti una modalità Motion Blur che si unirà ad altre modalità della fotocamera come Night Sight e Portrait. Motion Blur sembra che sarà in grado di concentrarsi su un soggetto specifico, anche se si sta muovendo.

Altre interessanti funzioni emergono dall’aggiornamento

Una funzione di zoom audio nell’aggiornamento di Camera 7.5 sembra che sarà in grado di dirigere il microfono del telefono quando si riprende il video a casa su chiunque abbia ingrandito. Altre funzionalità scoperte da 9to5Google includono un flash della fotocamera regolabile e la possibilità di condividere più facilmente i video.

Quest’ultima funzione estende una capacità già esistente con immagini fisse in cui è possibile toccare un pulsante nel mirino per condividere la tua ultima foto su vari siti e servizi di social media. L’aggiornamento di Camera 7.5 elenca 25 di questi servizi che saranno in grado di condividere rapidamente video.

Google Pixel 4a è in procinto di essere lanciato il 3 agosto, il che significa che dovremmo essere a pochi giorni dalla rivelazione del prossimo grande telefono di Google. Coloro che aspettano il Pixel 5 dovranno probabilmente resistere fino all’autunno.