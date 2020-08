Uno studio pubblicato di recente mostra che i bambini afroamericani hanno una probabilità tre volte maggiore di morire dopo un intervento chirurgico rispetto ai bambini bianchi, nonostante non abbiano gravi condizioni di base, il che rivela risultati disomogenei nella sanità.

Lo studio, pubblicato in Pediatrics, arriva nel bel mezzo di una pandemia che ha avuto un impatto sproporzionato afro-americani e neri, sia negli Stati Uniti come in altri Paesi.

Tra le altre scoperte, la ricerca indica che il tasso di mortalità dei pazienti neri con coronavirus è superiore a quello dei bianchi, anche con modelli simili in termini di età, stato socioeconomico e problemi di salute esistenti. “Sappiamo che gli afroamericani hanno tradizionalmente i peggiori risultati di salute in tutte le fasce d’età“, ha affermato Olubukola Nafiu, ricercatore principale e anestesista presso il Nationwide Children’s Hospital di Columbus, nell’Ohio. “Una delle spiegazioni che di solito vengono fornite per questo, tra le tante, è che i pazienti afroamericani tendono ad avere comorbidità più elevate. Tendono a diventare più malati“, ha detto.

Tuttavia, ha continuato l’esperto, la ricerca ora rilasciata confuta questa spiegazione, dimostrando una disparità razziale anche tra i bambini sani che ricorrono agli ospedali, principalmente per un intervento chirurgico.

La ricerca

Il team di ricercatori, guidato da Nafiu, ha analizzato i dati del National Surgical Quality Improvement Program dell’American College of Surgeons, analizzando i bambini sottoposti a chirurgia ospedaliera tra il 2012 e il 2017, classificati da anestesisti nelle due categorie a più basso rischio.

Le morti per pazienti sani dopo l’intervento chirurgico sono rare, ha sottolineato il team. Di 172.549 bambini, 36 sono morti un mese dopo l’operazione. Di questi, quasi la metà erano neri, sebbene gli afroamericani rappresentassero l’11% di tutti i pazienti. I bambini neri avevano una probabilità dello 0,07% di morire dopo l’intervento chirurgico, rispetto allo 0,02% nei bambini bianchi.

Le complicanze postoperatorie e gli eventi avversi gravi erano anche più probabili tra i pazienti di colore, più probabilità di avere bisogno di trasfusioni di sangue, di sottoporsi a sepsi, di sottoporsi a un secondo intervento chirurgico non pianificato o di intubare inaspettatamente .

“Sebbene i meccanismi alla base della disparità razziale nelle complicanze postoperatorie e nella mortalità rimangano in gran parte speculativi e basati su ipotesi, nel nostro studio si suggerisce che le complicanze si verificano anche in pazienti chirurgici apparentemente sani e [afroamericani] sono a rischio, uno svantaggio evidente“, hanno scritto i ricercatori.

Un’area per ulteriori studi, hanno suggerito, sono i tassi di sopravvivenza della razza dopo gravi complicanze postoperatorie. Il team non includeva bambini che non erano afro-americani, bianchi o neri. La maggior parte dei pazienti aveva più di un anno e circa il 16% erano bambini. Durante l’analisi dei dati, i ricercatori hanno verificato il tempo di funzionamento e l’urgenza della procedura.

I bambini neri hanno mostrato di avere maggiori probabilità rispetto ai bambini bianchi di essere classificati da un anestesista come “lievi malattie sistemiche“. Ma, secondo gli esperti, i problemi di salute esistenti erano simili, la più comune è la malattia gastrointestinale.

Il team ha anche osservato che gli anestesisti tendono a porre gli afroamericani a livelli di rischio più elevati rispetto ai bianchi. Lo studio è retrospettivo e non offre informazioni sui motivi che spiegano le differenze riscontrate. I ricercatori hanno indicato, tuttavia, che gli afroamericani tendono a ricevere cure negli ospedali a basso rendimento e hanno osservato che i dati utilizzati non identificano dove sono stati eseguiti gli interventi chirurgici.

Nafiu ha affermato che la partecipazione al National Surgical Quality Improvement Program dell’American College of Surgeons è volontaria e costosa, suggerendo che gli ospedali in fallimento hanno meno probabilità di essere rappresentati nei casi analizzati.

Tuttavia, i ricercatori hanno scritto che “migliorare l’accesso a cure di alta qualità in tutti gli ospedali è un passo importante nel ridurre la disparità razziale persistente nei risultati sanitari negli Stati Uniti“.

Questo studio è uno dei tanti che ha identificato le disparità razziali nella salute e nelle cure mediche, ha osservato Nafiu. Un altro sondaggio ha rivelato le disparità razziali nel modo in cui i medici trattano il dolore. Le donne di colore americane hanno tre volte più probabilità di morire durante la gravidanza rispetto alle donne bianche, hanno detto.

Nafiu ha sottolineato che questo studio è il primo a trovare pazienti in buona salute con evoluzioni così irregolari dopo il trattamento. “Abbiamo dimostrato che sì, ci sono differenze per razza nel risultato. Molte persone più intelligenti di noi hanno osservato questo problema negli anni e stanno scoprendo la stessa cosa. Ora dobbiamo usare la nostra intelligenza collettiva per scoprire perché questo sta accadendo”, ha concluso.