Mascherine, ecco 5 falsi miti a cui non bisogna dare importanza

In tutti gli Stati Uniti, molti stati hanno imposto che le mascherine facciali siano indossate in pubblico o in aree in cui non è possibile il distanziamento sociale per aiutare a prevenire la diffusione del coronavirus, secondo le linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention. Perfino il presidente Donald Trump, che da tempo ha rifiutato di indossarne uno, ha twittato una sua foto con una maschera, chiamando la maschera con un “atto patriottico”.

Sebbene ci siano ancora molte cose sul coronavirus sconosciuto, la disinformazione sui rivestimenti del viso circola, secondo il responsabile CNET, Jackson Ryan, che ha conseguito un dottorato di ricerca nelle scienze cliniche mediche, chiamando ciò come cospirazioni antivaccine “pericolose e mal informate”.

Occhio alla disinformazione sulle mascherine

Ecco cinque falsi miti sull’indossare maschere durante la pandemia. Questa storia si aggiorna frequentemente con nuove informazioni e trae raccomandazioni dal CDC, dall’Organizzazione mondiale della sanità e da altre istituzioni sanitarie. È inteso a scopo informativo e non è un consiglio medico. Se pensi di avere il coronavirus, segui questi passaggi.