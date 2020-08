Il numero di incendi boschivi nell’Amazzonia brasiliana il mese scorso è aumentato del 28% da luglio 2019. I dati satellitari hanno mostrato, alimentando i timori che la più grande foresta pluviale del mondo sarà nuovamente devastata dagli incendi quest’anno.

L’agenzia spaziale nazionale brasiliana INPE ha identificato 6.803 incendi nella regione amazzonica nel luglio 2020, rispetto ai 5.318 dell’anno precedente. La cifra è ancora più preoccupante dato che il 2019 è già stato un anno devastante per gli incendi in Amazzonia, scatenando le proteste globali.

Amazzonia, la foresta continua a subire incendi

Ciò ha esercitato pressioni sul Brasile, che detiene circa il 60% della regione del bacino amazzonico, a fare di più per proteggere l’enorme foresta, considerata vitale per contenere l’ impatto dei cambiamenti climatici. Gli incendi sono in gran parte destinati a sgombrare la terra illegalmente per l’agricoltura, l’allevamento e l’estrazione.

Gli attivisti accusano il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, uno scettico di estrema destra del cambiamento climatico, di incoraggiare la deforestazione con inviti ad aprire la foresta pluviale all’agricoltura e all’industria. Sotto la pressione internazionale, Bolsonaro ha schierato l’esercito per combattere gli incendi e ha dichiarato una moratoria sul fuoco. Ma gli attivisti affermano che non si spinge abbastanza lontano per affrontare le radici del problema.

Gli incendi sono aumentati del 77% nelle terre indigene e del 50% nelle riserve naturali protette a partire da luglio 2019, ha affermato il gruppo ambientalista Greenpeace, dimostrando come le attività illegali stiano sempre più invadendo quelle aree. Solo il 30 luglio i satelliti hanno rilevato 1.007 incendi in Amazzonia, ha dichiarato INPE.

Più di 1.000 incendi in un solo giorno sono un record di 15 anni e mostrano che la strategia del governo per le operazioni relative agli spettacoli dei media non funziona sul campo. Invece, l’amministrazione Bolsonaro ha tagliato il budget, il personale e i programmi dell’autorità ambientale IBAMA.

“Tutto ciò che stava funzionando è stato buttato fuori dalla finestra“, ha detto a AFP Erika Berenguer, ecologa amazzonica dell’Università di Oxford e Lancaster. La stagione degli incendi in Amazzonia in genere va da giugno a ottobre. Tuttavia gli incendi sono solo una parte del quadro della deforestazione.

Le cause potrebbero essere i cambiamenti climatici

Il resto dell’anno, allevatori, agricoltori, minatori e speculatori di terra stanno ripulendo la foresta e si preparano a bruciarla. I primi sei mesi del 2020 sono stati i peggiori mai registrati per la deforestazione nell’Amazzonia brasiliana, con 3.069 chilometri quadrati sgombrati, secondo i dati INPE, un’area più grande della nazione del Lussemburgo.

Se una parte significativa di quegli alberi abbattuti brucia nel 2020, il risultato potrebbe essere catastrofico, avvertono gli esperti. L’anno scorso, il numero di incendi è salito di quasi il 200 percento su base annua ad agosto, raggiungendo i 30.900, mandando una fitta foschia di fumo nero fino a San Paolo, a migliaia di chilometri di distanza, e provocando allarmi in tutto il mondo.

Da allora il numero di incendi è diminuito, sotto il controllo e la pressione aumentati, anche da parte di aziende e investitori preoccupati per l’impatto sul marchio brasiliano. Tuttavia Berenguer ha dichiarato che era una questione di tempo prima che la terra appena deforestata andasse in fiamme in nome dell’agricoltura e dell’allevamento.

Inoltre, lo scorso mese l’agenzia spaziale americana NASA ha avvertito che le temperature più calde della superficie oceanica nel Nord Atlantico significano che l’Amazzonia meridionale sta affrontando una grave siccità quest’anno. Inoltre gli esperti affermano che i conseguenti rischi di fumo causano un picco nelle emergenze respiratorie in una regione già colpita duramente dal COVID-19. Il Brasile ha più infezioni e decessi per il nuovo coronavirus di qualsiasi altro paese tranne gli Stati Uniti: oltre 2,6 milioni e 92000, rispettivamente.