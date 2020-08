Qualche giorno fa, Apple ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per Apple Watch, watchOS 6.2.8. Oltre a portare in campo alcune novità, pare che abbia causato non pochi problemi ai dispositivi. Nelle scorse ore, molti utenti di Apple Watch Series 5 hanno lamentato malfunzionamenti con la batteria dei device. A cosa sarà dovuto? Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che un aggiornamento software manda in tilt i prodotti della mela morsicata. Questa volta, è toccata allo smartwatch più bramato di sempre. Sono molte le testimonianze apparse sul web negli ultimi giorni, gli orologi smart si spengono improvvisamente durante l’utilizzo. Quale sarà la risposta di Apple a riguardo?

Apple Watch Series 5: un problema software lo fa spegnere improvvisamente

Il bug che sembra affliggere solo ed esclusivamente gli ultimi modelli di smartwatch della mela morsicata causa uno spegnimento improvviso dei device. Secondo quanto riportato dagli utenti, dopo aver raggiunto la carica del 100%, lo smartwatch la mantiene per 4/5 ore per poi calare drasticamente al 50%. Dopo un altro po’ di utilizzo, il dispositivo si spegne bruscamente. L’unico modo per riaccenderlo è metterlo in carica. Considerando che la problematica è insorta per tutti dopo l’aggiornamento all’ultimo software, ci sono pochi dubbi sul fatto che sia stato questo a causare l’inconveniente.

Al momento, Apple non ha proferito nessuna parola in merito alla faccenda, tuttavia, ci aspettiamo che nei prossimi giorni rilasci un aggiornamento risolutivo del problema. Vi terremo aggiornati non appena si sarà qualcosa di più a riguardo.