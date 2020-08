Lo scorso anno, il colosso della mela morsicata non ha proposto grosse novità per il suo smartwatch. L’unica novità sostanziale di Apple Watch Series 5, infatti, è stata il display always-on. Quest’anno, ci aspettiamo che l’azienda porti in campo qualcosa di più sostanziale. Una recente nota di Digitimes conferma la presenza del sensore per monitorare l’ossigeno nel sangue. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Il nuovo Apple Watch Series 6 introdurrà nuovi modi per salvaguardare la salute degli utenti. Come avevamo già anticipato qualche settimana fa, il dispositivo sarà in grado di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue. Per far ciò, si servirà di un’innovativo sensore SpO2. Ecco chi lo produrrà.

Apple Watch Series 6: il monitoraggio del sangue aiuterà a prevenire diverse malattie

Ebbene sì, pare che sarà necessario un nuovo sensore per abilitare la funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue sul nuovo smartwatch della casa di Cupertino. Stando a quanto confermato da Digitimes, il produttore di tale sensore è ASE Technology. Questo permetterà un costante monitoraggio dell’ossigenazione del sangue degli utenti e aiuterà a prevenire diverse malattie. A differenza di quanto si pensava nelle scorse settimane, la feature sarà un’esclusiva del solo nuovo modello. Series 5 e precedenti non potranno sfruttarla.

Ricordiamo che quest’anno potrebbero esserci dei ritardi con il lancio degli smartwatch. Il colosso di Cupertino ha ufficialmente confermato che gli iPhone 12 debutteranno più tardi del previsto. E’ molto probabile che la stessa sorte toccherà anche agli Apple Watch. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più a riguardo.