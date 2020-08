Sono settimane che si parla del debutto di una nuova particolare location all’interno della mappa di Fortnite, Atlantide. L’attesa è finalmente finita, la location è emersa dalle acque nelle scorse ore. A differenza di quanto si diceva in giro, il nome ufficiale non è “Atlantide” ma, “Castello di corallo”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Quella che doveva essere la location dedicata ad Aquaman si è rivelata tutt’altro. Nelle scorse ore, un sontuoso castello di corallo è apparso all’interno della mappa di Fortnite. Questo, rivela dettagli che, molto probabilmente, avranno un ruolo fondamentale nella storia del gioco. Ecco tutto quello che sappiamo.

Fortnite: la nuova Atlantide è apparsa nel gioco

Il castello di corallo ha occupato una grossa porzione di mappa, poco a nord di sabbie sudate. La location, dobbiamo dire, risulta essere unica nel suo genere. Circondatao da ripide cascate e rovine, il castello è un omaggio alla nuova skin di Pescesecco. La struttura centrale, ma non solo, è adornata da piedistalli sul quale sono presenti dei misteriosi pesci. I dataminer suppongono che questi saranno i flopper in arrivo nel gioco con i prossimi update. Al momento, non sappiamo quali sono le precise intenzioni di Epic Games nei riguardi della location.

Come abbiamo già detto, è molto probabile che questa verrà utilizzata per un evento speciale live. Ricordiamo che questa non è l’unica novità in arrivo su Fortnite. A breve, infatti, debutteranno anche le tanto attese vetture guidabili. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più a riguardo.