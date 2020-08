Proprio all’inizio di questo fine settimana, il manuale utente ufficiale del Galaxy Watch 3 è stato trapelato nella sua interezza, per gentile concessione del noto esperto del settore Evan Blass. Il documento conferma praticamente tutti i dettagli rimanenti sulla prossima linea indossabile di Samsung, inclusa la sua struttura complessiva. Più specificamente, Samsung offrirà modelli da 41 mm e 45 mm, ognuno dei quali è disponibile in entrambe le configurazioni Bluetooth 5.0 e LTE.

Come riportato in precedenza, quest’anno il 5G è decisamente una scelta imperdibile, principalmente a causa delle esigenze iniziali di tale tecnologia che richiede molta energia. Entrambe le dimensioni della custodia saranno disponibili in Mystic Silver, mentre Mystic Black e Mystic Bronze saranno esclusive rispettivamente nelle versioni 45mm e 41mm. L’acciaio inossidabile è ancora una volta il materiale di costruzione preferito da Samsung, anche se ad un certo punto dovrebbe arrivare una variante in titanio.

Un aggiornamento evolutivo ai dispositivi indossabili Samsung

In definitiva, questo sarà un aggiornamento in gran parte iterativo del portafoglio indossabile di Samsung; una priorità per la raffinatezza rispetto alla tecnologia sperimentale. Tizen OS 5.5, 1 GB di RAM, 8 GB di spazio di archiviazione e una cornice rotante accompagnata da due pulsanti personalizzabili saranno la parte anteriore e centrale di entrambi i modelli. Quello più grande avrà un display circolare da 1,4 pollici e una batteria da 340 mAh, mentre il suo peer più piccolo offrirà uno schermo da 1,2 pollici alimentato da una cella da 247 mAh. Entrambi i display sono della varietà Super AMOLED, protetti da Gorilla Glass DX di Corning.

La serie Galaxy Watch 3 dovrebbe essere durevole come i precedenti dispositivi indossabili di Samsung, visto che tutti i nuovi modelli sono stati certificati in conformità con la specifica MIL-STD-810G, vantando così una resistenza di livello militare agli elementi e danni meccanici. Anche le certificazioni 5ATM e IP68 stanno tornando. Fondamentalmente, tutte le funzionalità di Galaxy Watch Active 2 faranno parte del pacchetto, ora con un anello fisico per la navigazione.

Si prevede che Samsung annuncerà ufficialmente la famiglia Galaxy Watch 3 mercoledì 5 agosto, insieme alle gamme Galaxy Note 20 e Galaxy Tab S7. Aspettatevi che i nuovi smartwatch raggiungano gli scaffali dei negozi entro la fine del mese. Per quanto riguarda i dettagli sui prezzi e le combinazioni di configurazione specifiche dovremo attendere l’annuncio ufficiale.