Massospora, il fungo che controlla la mente delle cicale

Le cicale maschili infettate da un fungo parassitario particolarmente raccapricciante diventano zombi con una missione sotto copertura: trasmettono il messaggio sexy di una femmina ad altre cicale maschili, attirando le loro ignare vittime per infettare anche esse. I ricercatori hanno recentemente scoperto questa insolita svolta nella già orribile storia di “zombificazione” della cicala. Mentre il fungo parassita chiamato Massospora si nutre dell’addome di una cicala, sostituendolo con una massa di spore gialle, il fungo costringe anche i maschi a battere le ali in movimenti che sono tipicamente eseguiti dalle femmine per attirare i compagni.

Massospora, il fungo che rende le cicale zombie

Maschi sani che si affrettano a cercare compagnia femminile, quindi cercano di accoppiarsi con il maschio infetto, che passa lungo l’infezione da Massospora. Questa e altre nuove scoperte stanno aiutando gli scienziati a mettere insieme come Massospora trasforma le cicale in zombi controllati dalla mente, secondo un nuovo studio pubblicato online il 18 giugno sulla rivista PLOS Pathogens.

Questa relazione zombie-host può essere difficile da osservare. Sebbene il fungo possa influenzare le cicale che emergono ogni anno, molti dei suoi ospiti di cicala si trovano nel genere Magicicada, noto anche come cicale periodiche. Queste cicale dal corpo nero e dagli occhi rossi trascorrono da 13 a 17 anni (a seconda della specie) sottoterra come ninfe immature. Fortunatamente per gli scienziati che studiano periodicamente cicale, le popolazioni locali che seguono questo ciclo emergono durante diversi anni in luoghi diversi.

“Sarebbe molto difficile mantenere un programma di ricerca e formare gli scienziati se nuovi campioni arrivassero solo ogni 13-17 anni”, ha dichiarato l’autore principale dello studio Brian Lovett, ricercatore presso la Divisione di piante e scienze del suolo presso la West Virginia University (WVU) . “I viaggi su strada per raccogliere e osservare le nidiate sono molto comuni tra i ricercatori di cicala. Oltre a “seguire la covata”, anche “condividere la covata” [fornire ai colleghi l’accesso agli esemplari raccolti] è una pratica standard”.